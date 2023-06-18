Sakarya'da ekiplerden olumsuzluklara anında müdahale

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gece boyunca etkili olan yağışlardan etkilenen ve tarım arazilerinin bir kısmı su baskınına maruz kalan Söğütlü Tokmaklıdere Mahallesi’nde sabahın ilk ışıklarından itibaren çalışmalarını sürdürüyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehirde etkisini gösteren yoğun yağışlara karşı sabahın ilk ışıklarından itibaren çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle Söğütlü ilçesinde yaşanan ve tarım arazilerinin bir kısmını etkileyen su baskını ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde daha fazla etkili olmadan çözüme kavuşturuldu.

Tokmaklıdere ve Fındıklı Mahallelerinin kesişim noktasındaki yol üzerinde de etkili olan su baskını yerleşim yerlerini etkisi altına almadan temizlendi. Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, ekiplerin gece saatlerinden beri teyakkuz halinde olduğu ve yeni yapılan yağış uyarısına istinaden 19 Haziran Pazartesi gününe kadar da saha da çalışmaların yürütüleceği bilgisi paylaşıldı.