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Sakarya'da dev Türk Bayrağı gönderde
GÜNDEM 15.07.2022, 15:59
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü münasebetiyle Maltepe Sosyal Tesisleri’nde bulunan Adakule’ye dev Türk Bayrağı astı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü münasebetiyle sürdürdüğü etkinlikler sürüyor.
Hain darbe girişiminin 6. yıldönümünde şehrin en yüksek noktalarından biri olan Maltepe Sosyal Tesisleri’ndeki Adakule’ye dev bir Türk Bayrağı asıldı.
Kentin birçok noktasından görülebilen dev bayrak, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
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