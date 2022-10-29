Sakarya'da Cumhuriyet coşkusu

Sakarya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Valilikte tebriklerin kabulüyle başlayan gün geçiş törenleriyle sona erdi. Başkan Yüce, “Cumhuriyetimizin 99. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı uğruna canını hiçe sayan kahraman ecdadımızı saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehir genelinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programlarına katıldı. İlk olarak Valilik makamında gerçekleşen törende Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve İstihbarat Albay Ercan Güler; il protokolünün, kamu kurum ve kuruluşlarının, siyasi partilerin ve STK temsilcilerinin, vatandaşların tebriklerini kabul etti. Sakarya Valiliğinde gerçekleşen kabulün ardından kutlamalar Atatürk Bulvarı’nda tören programları ile devam etti.

Vali Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce ve Albay Güler vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik etmesinin ardından başlayan program; öğrenciler, STK’lar, askeri ve sivil birlikler, sporcuların geçit töreniyle sona erdi. Kutlamaların ardından değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, “Cumhuriyetimizin 99. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı uğruna canını hiçe sayan kahraman ecdadımızı saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun”