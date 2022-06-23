Sakarya'da çilekte ikinci yıl bereketi... 1 ayda 6 ton hasat

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SERA A.Ş. marifetiyle Pamukova Bakacak Mahallesinde kurulan Çilek Üretim ve Eğitim alanında ikinci hasat dönemi başladı. Bakir toprakların üretime kazandırıldığı alanda ilk etapta 6 ton çilek tüketiciyle buluşturuldu.SAKARYA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile hayata geçirilen Büyükşehir Belediyesi SERA A.Ş. marifetiyle Pamukova Bakacak Mahallesi’nde kurulan Çilek Üretim ve Eğitim alanında ikinci yılın çilek hasadı başladı.

Tarım dışı toprakları tek tek üretimin ve istihdamın parçası haline getiren Büyükşehir Belediyesi çilek üretim alanından da ilk etapta 6 bin kilograma tekabül eden bin 200 kasa çileği tüketici ile buluşturdu.

Kasım ayına kadar hasadın devam etmesinin planlandığı açıklamada, doğal üretim olan çilekte bu sezon 50 bin kilogram hasat beklendiği belirtildi.

Tarım dışı kalan toprağımızı üretimin ve istihdamın bir parçası haline taşındığının vurgulandığı açıklamada, üretici için bir eğitim alanı haline getirdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi, "Geçen yıl ilk hasatla birlikte yerel pastane ve dondurma firmaları ürünlerin pazara dahi inmesine müsaade etmeden kendileri temin ettiler. Şu an ikinci yılın hasadına başladık. Üretilen çileklerin tamamı organik olmakla birlikte her bir çilekte büyük emek var. Sakarya’mızın eşsiz doğasına zarar vermeden, bu bereketli topraklara yatırım yaparak üretimin ve istihdamın bir parçası haline getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.