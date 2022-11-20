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Sakarya'da çilek üretimi 3 katına çıktı

GÜNDEM 20.11.2022, 11:23
Sakarya'da çilek üretimi 3 katına çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Bakacak’ta kurduğu Çilek Üretim Tesisi, ikinci yılında bir önceki yıl 10 bin kilo olan üretimini 30 bine çıkartarak sezonu kapattı.SAKARYA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile hayata geçirilen Büyükşehir Belediyesi SERA A.Ş. marifetiyle Pamukova Bakacak Mahallesi’nde kurulan Çilek Üretim ve Eğitim alanında ikinci yılın çilek hasadı sona erdi. 18 dekarlık alanda 2021 sezonunda 10 bin kilogram çilek üretimi gerçekleştiren Büyükşehir, 2022 sezonunda ise aynı alandan 30 bin kilogram ürün elde etti. Ürettiği birinci sınıf Albion çileklerle piyasanın yoğun talebiyle karşılaşan tesis üretim alanını ise yeni sezonda iki katına çıkartıyor.

Doğanın gücünden ve verimliliğinden gerek tarım ve hayvancılık, gerekse tarımda en iyi şekilde faydalanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde zirvelerdeki yerini sağlamlaştırıyor. 7’den 70’e tüm vatandaşların ziyaret ettiği, yurt dışından da birçok yatırımcıya ilham kaynağı olan tesis, tüketicilerden tam not alarak yoğun talep görüyor. Gelen yoğun talep üzerine ise Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin talimatlarıyla Bakacak Yaylası’nda yer alan üretim tesisleri iki katına çıkartılarak üretimin artırılması hedefleniyor.

KIŞ ÖNCESİ ÜRETİM SAHASI HAZIR HALE GELDİ

Şehrin en bereketli bahçelerinden birini kurduklarını belirten Başkan Yüce, “2021 sezonunda ilk fidanımızı toprakla buluşturduğumuz Bakacak Çilek Üretim ve Eğitim Tesisimizde ikici hasat dönemini noktalamış bulunmaktayız. İlk yıl 10 bin kilogram çilek elde ettiğimiz tesiste ikinci yılımızda 7 bin kasayla 30 bin kilogramlık üretim gerçekleştirdik. Birinci sınıf kaliteyle ürettiğimiz çileklerimiz Sakarya genelindeki pastane,  dondurma ve kafe sektöründe yoğun bir taleple karşılaştı. Bunun yanı sıra İstanbul pazarında da ciddi bir talep gördü. Bu ilgiye kayıtsız kalamazdık. Bu nedenle 18 dönümlük üretim alanımızı 35 dönüme çıkartmaya karar verdik. Hızlıca yeni üretim sahamızı kış öncesinde dikime hazır hale getirdik. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Üreten, kazanan ve kazandıran bir Sakarya için çok çalıştıklarını dile getiren Başkan Yüce ayrıca, “Sakarya’nın tarımda sembol olması arzusuyla, bu verimli toprakları en iyi şekilde kullanıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren Karasu’dan Kocaali’ye, Akyazı’dan Geyve’ye ve Sapanca’dan Arifiye’ye şehrin dört bir yanında tarım projelerimizi hayata geçirdik. Geçmişten gelen tecrübemizi kullanarak dünyanın dört bir yanından şehirlerin gelip incelediği, kendilerine rol model olarak belirledikleri projeleri hayata geçirmekten gerçekten mutluluk duyuyoruz. Sakarya tarımla üreten, kazanan ve kazandıran şehir olmaya devam edecek. Tarım bu şehrin geleceği olacak” ifadelerini kullandı.

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