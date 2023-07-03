Sakarya'da bu yıl hedef büyük

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Pamukova Bakacak’ta bulunan Çilek ÜretimMerkezi’ni ziyaret etti. Yeni hasat dönemine hazırlanan üretim merkezinin fide dikim çalışmaları devam ederken, üretim alanını gezen Başkan Yüce, yetkililerden çalışmalara dair bilgi aldı.SAKARYA (İGFA) - Pamukova Bakacak’ta bulunan Çilek Üretim Merkezi’ni ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Büyükşehir'e ait üretim merkezinde 2021 yılında 10 bin kilogram, 2022 yılında ise 30 bin kilogram üretim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Her yıl artarak devam eden üretimimizi, bu yıl da inşallah daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz” dedi.



Üretimin her yıl katlanarak arttığı merkezde, toplamda 40 dönümlük arazide çilek üretimi gerçekleştirileceğini söyleyen Başkan Yüce, "Bu yıl Temmuz’un ikinci haftasında başlaması beklenen hasat alanında, görevliler değişken hava şartlarına karşı çalışmalarını oldukça hassas bir şekilde sürüyor. Büyükşehir olarak birinci sınıf kaliteyle ürettiğimiz çileklerimiz Sakarya genelindeki pastane, dondurma ve kafe sektöründe oldukça yoğun bir taleple karşılaşıyor. Bununla birlikte İstanbul pazarında da ciddi bir talep görüyoruz. İnşallah bu yıl hasat ettiğimiz çileklerimize, Ormanpark’ta da bir satış noktası kuracağız. Vatandaşlarımızın en kaliteli ürüne hızlı bir şekilde ulaşmaları noktasında tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

BU YIL REKOLTEYİ YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ

Üretimin her geçen yıl gelişerek arttığını vurgulayan Başkan Yüce, “Çilek Üretim Merkezi’miz bu yıl üçüncü hasat dönemini gerçekleştirecek. 2021 yılında 10 bin kilogram, 2022 yılında ise 30 bin kilogram üretim gerçekleştirdik. Her yıl artarak devam eden üretimimizi, bu yıl da inşallah daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Toplamda 40 dönümlük arazide, Nisan ayının ikinci haftasında fide dikimini başlattık ve kademeli olarak devam ettiriyoruz. İnşallah havaların durumuna bağlı olarak Temmuz’un ikinci haftasında hasat dönemini başlatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.