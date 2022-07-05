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Sakarya'da 'bisikletli tim' yollarda

GÜNDEM 05.07.2022, 14:28
Sakarya'da 'bisikletli tim' yollarda

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Başkan Yüce’nin talimatıyla oluşturduğu bisikletli zabıta timi yollara çıktı. Kent merkezinde, her geçen gün uzayan bisiklet yollarında uygulamalarına başlayan zabıta timi, bisikletlilerin güvenliğini sağlamak için pür dikkat çalışıyor. Bu tim sayesinde şehirde bisiklet kullanımına yönelik ciddi bir güven oluştu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet kullanımına teşvik anlamında her gün yeni bir proje üretiyor. Görev aldığı tüm kademelerde bisiklet kullanımına öncelik veren uygulamalar üzerinde çalışan Büyükşehir, özellikle son dönemde ‘spor şehri’ ile ‘bisiklet şehri’ unvanlarına yakışır adımlar atıyor. Başkan Yüce’nin talimatıyla kentin dört bir yanındaki bisiklet yolları uzatılıyor ve bisiklet kullanan vatandaşların işlerini kolaylaştıracak dokunuşlar yapılıyor.

Yine Yüce’nin talimatıyla son olarak kent merkezinde görev alan bir ‘bisikletli zabıta timi’ kuruldu.

Büyükşehir Zabıtası tarafından bisiklet kullanımı noktasında yeterli bilince sahip, bisiklet kullanım tekniklerine hâkim ve iletişimi güçlü personellerden oluşan bisiklet timi, yollara çıktı. Özellikle Çark Caddesi, Şeker Caddesi, Millet Bahçesi, Kent Park (Aziz Duran Parkı), Çark Deresi çevresi gibi bisiklet kullanımının yoğun olduğu noktalarda uygulama yapan tim, vatandaşların doğru bisiklet kullanımı noktasında bilinçlendiriyor ve bisiklet yollarının kullanımıyla ilgili bilgilendiriyor.

Öte yandan, kentin merkezindeki ‘mavi yol’ olarak bilinen bisiklet yollarında gördükleri motosiklet, elektrikli bisiklet ve diğer araçları durduran tim, bu yolun yalnızca bisiklet kullanıcılarına ait olduğunu ifade ederek uyarıda bulunuyor. Bisiklet timi, daha ilk günlerden vatandaşlar arasında da büyük memnuniyet oluşturdu.  Bisiklet kullanımına teşvik olan, bu noktada ciddi bir güven kazanan vatandaşlar kent merkezinde bisiklet ulaşımını rahat ve güvenli şekilde sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’mızda Başkan Yüce’nin açıkladığı ‘500 kilometre bisiklet’ yolu hedefiyle çalışmaya, bisiklet kullanımına teşvik eden uygulamalar üretmeye devam ediyoruz. Bisiklet Dostu Şehir unvanına yakışır bir Sakarya’nın inşası için tesis, ulaşım ve uygulama noktasında yenilikleri birer birer hayata geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi olan bisikletli zabıta timi, yollara çıktı. Bisiklet yollarının güvenliği ve bisiklet kullanımında trafik bilincini oluşturmak için vatandaşlarımızla iletişim kuruyorlar. Şehrimize hayırlı olsu” denildi.

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