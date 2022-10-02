Sakarya'da bisiklet yolu ve turizm toplantısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından Sakarya’da bulunan otel müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Sapanca’da yapılacak olan bisiklet yolu başta olmak üzere şehrin turizm potansiyeline dair birçok konuda görüş alışverişi yapıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü organizasyonunda Sakarya’da bulunan otel müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilen toplantıda, özellikle turizm açısından büyük öneme sahip olan ve Sapanca Gölü’nü çevreleyecek olan bisiklet yoluyla ilgili bilgi verildi.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Sakarya’mız turizm açısından oldukça önemli bir şehir olma yolunda her geçen hızla ilerliyor. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak bu gelişimi takip ederek doğru yönetmenin çabası içerisindeyiz. Özellikle turizm açısından büyük öneme sahip olan ve Sapanca Gölü’nü çevreleyecek olan bisiklet yolu bizleri bu konuda daha hassas ve profesyonel bir noktaya yönlendirmektedir. Şehrimizdeki tüm paydaşlarımızla olduğu gibi siz değerli otel yöneticilerimizle de bu süreci birlikte ilerletmenin ve sıkı bir bilgi alışverişinin en doğru yöntem olacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

BİSİKLET DOSTU OTEL UNVANI ALMAK İSTİYORUZ

Toplantıda konuşan otel yöneticileri ise, 'Dünya Bisiklet Şehri' unvanına sahip Sakarya’da oteller olarak 'Bisiklet Dostu Otel' unvanı alarak Sakarya'yı turizm potansiyeli açısından daha da ileri noktalara taşımak istediklerini söyledi.

Katılımın yüksek olduğu toplantıda, Turizm İl Müdürlüğü ve Turizm Geliştirme Ajansı yetkilileri,Bisiklet dostu otel unvanına nasıl sahip olunacağı hakkında otel yöneticilerine bilgi verdi.