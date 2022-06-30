Sakarya'da bereketli hasat... İlk ürünler sofrada

Sakarya'nın tarımsal anlamda vizyon projelerden biri olan Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde kısa süre önce başlayan hasat sonrasında domatesler, İstanbul Hali ve Sakarya’nın zincir marketlerindeki yerini aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal projeleri tek tek tamamlanıyor, tamamlanan projeler vatandaşlarla buluşuyor, sofralardaki yerini alıyor ve ülke ekonomisine can vererek istihdama katkı sağlamaya devam ediyor.

Kısa bir sürede 30 ton domatesin pazara sunulduğu merkezde yıl boyu üretim yapılabilecek.

Şimdiye dek 9 bin kasaya tekabül eden 30 bin kilogram domatesi pazara indirdiklerini belirten Başkan Yüce, yıl boyu hasat hedeflenen tesiste domates üretim hedefinin bin 250 ton olduğunu vurguladı. Sakarya'nın her alanda kendisinden söz ettiren marka bir şehir yapma gayretiyle göreve geldikleri ilk günden bu yana devam ettiğini belirten Başkan Yüe, "Şehrimizdeki doğal kaynaklarımızı en etkin şekilde değerlendirmek amacıyla jeotermal kaynaklı topraksız tarım yapabileceğimiz, 53 bin metrekare alan üzerinde, MARKA desteğiyle Seracılık Mükemmeliyet Merkezini kurduk ve üretime başladık. Dünya standartlarının üzerinde kurduğumuz bu tesiste organik bir üretim gerçekleştiriyoruz. Çok şükür bugün burada üretilen domateslerin kasalardaki yerini alarak marketlere indiğini de gördük. Şimdiye dek 9 bin kasaya tekabül eden 30 bin kilogram domatesi pazara indirdik. Yıl boyu hasat hedeflediğimiz tesiste domates üretim hedefimiz ise bin 250 ton. 200 yıl önce Osmanlı’nın mutfaklarını süsleyen bu topraklar bugünde ülkemizin sofralarını süslüyor” diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Orta Asya’dan günümüze kadar Türk kültürünün bir parçası olan üretim ve kendi kendine yeterliliğin azalmasına izin vermeyeceklerini belirtereki, ihracata hazır olduklarını vurguladı.