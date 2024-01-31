Sakarya'da altyapı ağı genişlemeye devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Rüstemler Mahallesi’ne uzun yıllar boyunca içme suyu sağlamış bin metrelik hattı yeniliyor. Yeni abone imalatlarının da yapıldığı proje tamamlandığında bölgenin su sorunu çözüme kavuşurken aynı zamanda kayıp ve kaçak oranı da minimum seviyeye indirilecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), vatandaşların içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşmasını sağlamak ve su kayıplarının önüne geçmek adına yaptığı hat yenileme ve yeni imalat projelerine her geçen gün yenisini ekliyor. Adapazarı Rüstemler Mahallesi’ne uzun yıllar boyunca hizmet etmiş ve ekonomik ömrünü tamamlamış bin metrelik hat bu kapsamda yenileniyor. Çalışmaların aralıksız şekilde devam ettiği proje sayesinde önüne geçilen su kayıpları ile ciddi oranda su tasarrufu da sağlanacak.

BİN METRELİK HAT İLE SU KAYIPLARINA GEÇİT YOK

Çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “ Rüstemler Mahallesi’nin su sorunlarına hayata geçirdiğimiz proje ile çözüm olacağız. Bölgenin nüfus artışı ve gelecekte yaşanacak su kullanım artışını da göz önünde bulundurarak başlattığımız proje ile mahalle sakinleri kaliteli içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşacak. Bin metrelik hattın yenilendiği ve yeni abone imalatlarını yapıldığı projeyi yakın zamanda tamamlamak için ekiplerimiz aralıksız şekilde çalışıyor” ifadeleri kullanıldı.