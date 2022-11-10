Sakarya'da 'akıllı şehir' için yazılım hamlesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki personele ve hayata geçirilen Yazılım Park Projesi’ne dâhil olan üniversite öğrencilerine yazılım konusunda eğitimler vermeye başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından personele yönelik sürdürülen eğitimlere bir yenisi daha eklendi. Bilgi İşlem Dairesi personelleri ve yerli yazılım teknolojisi hamlesine katkı sunmak için başlatılan Yazılım Park projesine dâhil olan üniversite öğrencilerine ‘yazılım’ alanında eğitimler verilmeye başladı.

Bu eğitimlerden sonuncusu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Alanında uzman eğitmenler, belediye salonunda öğrenciler ve personeline detaylı bilgiler sunuyor. Programın bu bölümünde personelin ve ilgili alan öğrencilerinin yazılımın önemli bir parçası ‘veritabanı’ sistemlerinde daha yetkin hale getirilmesi hedefleniyor. Öğrenimleri devam eden öğrencilere ise eğitimler sayesinde önemli bilgiler ediniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Teknolojininher geçen gün geliştiği dünyada, Büyükşehir Belediyesi olarak yazılım sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu noktada ilgili personelimize ve Yazılım Park bünyesindeki üniversite öğrencilerimize 15 gün sürecek olan eğitimlerimiz başladı. Yazılım teknolojisiyle belediyemizin de hizmet kalitesini artırarak akıllı ve sürdürülebilirşehirler arasında yer almak istiyoruz” denildi.