Sakarya'da “Aile Mektebi” eğitimleri büyük ilgi görüyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) aile kurumunun korunması, hadisler ışığında değer dünyası ve kişiliğin şekillenmesi gibi önemli konuları ele alan “Aile Mektebi” dersleri büyük ilgi görüyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) aile kurumunun korunması, hadisler ışığında değer dünyası ve kişiliğin şekillenmesi gibi önemli konuları ele alan “Aile Mektebi” dersleri büyük ilgi görüyor.
SAKARYA (İGFA) - Hayat boyu eğitim mottosuyla, öğrencilerine ve ailelerine birbirinden güzel etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) farklı dallarda açtığı atölyelerle bilginin ve becerinin ışığı oluyor.
İNSANA DAİR ÖNEMLİ KONULAR
Son olarak Adapazarı SGM’de kadın öğrencilere özel gerçekleştirilen ‘Aile Mektebi’ dersleri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bu atölyede verilen dersler katılımcılara güzel bir ahlakın, selim bir şahsiyetin, huzurlu ve sükunetli bir ailenin ölçülerine dair önemli bilgiler veriyor.
3 FARKLI BAŞLIK
“Riyâzu’s-Sâlihîn” okumaları ile hadisler ışığında ahlâk ve değer dünyası, “Âyine-i Esmâ” sohbetleri ile kişilik inşası, “İlk Sığınak Son Kale: Aile atölyesi” dersleri ile ise en çok saldırıya uğrayan aile kurumunun yeniden inşası konuları işleniyor.
“Aile Mektebi” derslerine katılmak isteyen vatandaşlar ise 444 40 54 (3740) numaralı hattan bilgi alabiliyor.
Aile Mektebi atölyelerinin günleri ise şöyle;
Riyâzu’s-Sâlihîn Okumaları / Hadisler ve Salihler Bahçesine Yolculuk
Her Pazartesi – 10.00 / SGM
Kuran’dan İnciler Her Salı – 10.00 / SGM
Âyine-i Esmâ Sohbetleri / Esmaü’l-Hüsna ile Şahsiyet İnşası
Her Perşembe – 18.00 / SGM
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|38
|102
|2. Fenerbahçe
|38
|99
|3. Trabzonspor
|38
|67
|4. Başakşehir
|38
|61
|5. Kasımpasa
|38
|56
|6. Beşiktaş
|38
|56
|7. Sivasspor
|38
|54
|8. Alanyaspor
|38
|52
|9. Rizespor
|38
|50
|10. Antalyaspor
|38
|49
|11. Gaziantep FK
|38
|44
|12. A.Demirspor
|38
|44
|13. Samsunspor
|38
|43
|14. Kayserispor
|38
|42
|15. Hatayspor
|38
|41
|16. Konyaspor
|38
|41
|17. Ankaragücü
|38
|40
|18. Karagümrük
|38
|40
|19. Pendikspor
|38
|37
|20. İstanbulspor
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
|4. Aston Villa
|38
|68
|5. Tottenham
|38
|66
|6. Chelsea
|38
|63
|7. Newcastle
|38
|60
|8. M. United
|38
|60
|9. West Ham United
|38
|52
|10. Crystal Palace
|38
|49
|11. Brighton
|38
|48
|12. Bournemouth
|38
|48
|13. Fulham
|38
|47
|14. Wolves
|38
|46
|15. Everton
|38
|40
|16. Brentford
|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
|18. Luton Town
|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|95
|2. Barcelona
|38
|85
|3. Girona
|38
|81
|4. Atletico Madrid
|38
|76
|5. Athletic Bilbao
|38
|68
|6. Real Sociedad
|38
|60
|7. Real Betis
|38
|57
|8. Villarreal
|38
|53
|9. Valencia
|38
|49
|10. Deportivo Alaves
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|45
|12. Getafe
|38
|43
|13. Celta Vigo
|38
|41
|14. Sevilla
|38
|41
|15. Mallorca
|38
|40
|16. Las Palmas
|38
|40
|17. Rayo Vallecano
|38
|38
|18. Cadiz
|38
|33
|19. Almeria
|38
|21
|20. Granada
|38
|21