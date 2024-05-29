Sakarya'da “Aile Mektebi” eğitimleri büyük ilgi görüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) aile kurumunun korunması, hadisler ışığında değer dünyası ve kişiliğin şekillenmesi gibi önemli konuları ele alan “Aile Mektebi” dersleri büyük ilgi görüyor.

SAKARYA (İGFA) - Hayat boyu eğitim mottosuyla, öğrencilerine ve ailelerine birbirinden güzel etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) farklı dallarda açtığı atölyelerle bilginin ve becerinin ışığı oluyor.

İNSANA DAİR ÖNEMLİ KONULAR

Son olarak Adapazarı SGM’de kadın öğrencilere özel gerçekleştirilen ‘Aile Mektebi’ dersleri, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bu atölyede verilen dersler katılımcılara güzel bir ahlakın, selim bir şahsiyetin, huzurlu ve sükunetli bir ailenin ölçülerine dair önemli bilgiler veriyor.

3 FARKLI BAŞLIK

“Riyâzu’s-Sâlihîn” okumaları ile hadisler ışığında ahlâk ve değer dünyası, “Âyine-i Esmâ” sohbetleri ile kişilik inşası, “İlk Sığınak Son Kale: Aile atölyesi” dersleri ile ise en çok saldırıya uğrayan aile kurumunun yeniden inşası konuları işleniyor.

“Aile Mektebi” derslerine katılmak isteyen vatandaşlar ise 444 40 54 (3740) numaralı hattan bilgi alabiliyor.

Aile Mektebi atölyelerinin günleri ise şöyle;

Riyâzu’s-Sâlihîn Okumaları / Hadisler ve Salihler Bahçesine Yolculuk

Her Pazartesi – 10.00 / SGM

Kuran’dan İnciler Her Salı – 10.00 / SGM

Âyine-i Esmâ Sohbetleri / Esmaü’l-Hüsna ile Şahsiyet İnşası

Her Perşembe – 18.00 / SGM