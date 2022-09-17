Sakarya'da Ahilik coşkusu

SESOB tarafından Geyve Ahibaba’da düzenlenen Ahilik Haftası programına katılan Başkan Ekrem Yüce, “Esnaflık, insanlık tarihi kadar eskidir. Bizim kültürümüzde esnaflar özel bir öneme haizdir. Esnaf ve sanatkârlarımız, Ahilik kültürü altında ülkenin mayasını oluşturur. Diğerini düşünmek, kardeş olmak Ahilik kültürünün Anadolu’ya bıraktığı mirastır” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından Ahilik Haftası kapsamında Geyve Ahibaba’da düzenlenen etkinliğe katıldı. SESO Başkanı Hasan Alişan ve Ahibaba Mahallesi Muhtarı Serdar Şahin’in ev sahipliği yaptığı programda Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, İl Müftüsü Hasan Başiş, Geyve Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Şenel, oda başkanları, ilçe müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli yer aldı. Buluşmada vatandaşlara ahi pilavı ikram edildi. SESOB Başkanı Alişan, destek ve katkıları dolayısıyla Başkan Yüce’ye plaket takdim etti.

Kültürümüzde esnaflar özel bir öneme haizdir

Programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çok köklü bir esnaf kültürüne sahip olduklarını belirten Başkan Ekrem Yüce, “Esnaflık, insanlık tarihi kadar eskidir. Bizim kültürümüzde esnaflar özel bir öneme haizdir. Esnaf ve sanatkârlarımız, Ahilik kültürü altında ülkenin mayasını oluşturur. Diğerini düşünmek, kardeş olmak Ahilik kültürünün Anadolu’ya bıraktığı mirastır. Ahilik, sadece ticari faaliyetlerin yürütülmesinde değil; toplumun her noktasına değen bir yapısı vardır” dedi.

Ahiliğin değerleri

Yüce, “Türk- İslam tarihimizin en önemli kültürel hazinelerinden biri olan ahilik, doğruluğu, mertliği, dürüstlüğü, ahlaklı olmayı, helal kazancı, yardımlaşma ve dayanışmayı temel alan şiarı ile esnaf ve sanatkârlarımızın belli kurallar içinde yetişmesine, ehliyet ve liyakat unsurları dâhilinde mesleğinde yükselmesine katkıda bulunmuştur. Ahilik bildiğiniz üzere, İslam medeniyetinin bizlere önemli bir kültürel mirastır. Bu kültürel mirası yaşatarak, ahilik geleneğini unutmayarak gençlerimize aktarmak hepimizin boynuna borçtur. Bu yolda emeği geçen esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere bütün esnafımızın, haftasını kutluyor, bereketli kazançlar diliyorum” dedi.