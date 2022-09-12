Sakarya'da 3 milyar liralık imza!

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ağustos’ta protokolü imzalanan 3 milyar TL’lik Darıçayırı Barajı, Kaynarca’nın doğasını ve çevresini koruyacak 120 milyon TL’lik altyapı ve arıtma tesisi yatırımı ile Sapanca Gölü’nün tüm çevresini bisiklet turuna açılacağını duyurdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da 37 kilometrelik bisiklet yolu projesi şehrin yarınları için önemli bir rol oynayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı SGM’de gerçekleştirildi.

Toplantıya Başkan Ekrem Yüce başkanlık ederken meclis üyeleri, ilçe komisyon başkanları ve grup sözcüleri hazır bulundu. Mecliste söz alan Başkan Ekrem Yüce, Ağustos ayında ve özellikle son dönemde Sakarya’nın geleceği için hayata geçirilen önemli projelerden bahsetti. Kültürel değerlerin yoğun şekilde yansıtıldığı, vatandaşların konser ve organizasyonlarda buluştuğu Ağustos ayında MTB Dünya Kupası, Bisiklet Festivali, 90’lar Festivali, Sakarya EXPO ile Sakaryalıların güzel hatıralar biriktirdiğini ifade eden Yüce, şehirde kültür ve sanat etkinliklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Başkan Yüce, konuşmanın başlıkları arasında Ağustos ayında, 30 günlük kısa bir süre içinde önemli 3 projeye imza attıklarını anlattı. Yüce, enerjiyi üretecekve şehrin içme suyu geleceğini garanti altına alacak 3 milyar TL’lik Darıçayırı Barajı projesi, kuzey bölgesinin doğasını ve çevresini koruyacak 120 milyon TL maliyetli Kaynarca Altyapı ve Arıtma Tesisi projesi ile Sapanca Gölü’nün tüm çevresini bisikletle dolaşabilme imkânı sunacak bisiklet yolu projesinin detaylarına yer verdi. Atılan bu adımların şehrin geleceği için büyük öneme sahip olduğuna vurgu yapan Başkan Yüce, “Bu projelerimizle attığımız önemli adımları gelecek nesiller teşekkürle, minnetle hatırlayacak” ifadelerini kullandı.

Darıçayırı’ndaki projenin tarihi bir çalışma olacağını belirten Başkan Yüce, "İnşa edeceğimiz; baraj gövde ve yardımcı yapıları, içme suyu arıtma tesisi, HES, içme suyu isale hattı, içme suyu depoları, terfi merkezleri, göl rezervuar alanı ve isale hattı güzergâhları kamulaştırma bedelleri ile projenin toplam maliyeti 3 Milyar TL’dir. Toplam maliyetini 4 yılda amorti edecek olan bu büyük yatırım ile hemşerilerimize ve sanayi tesislerine sürdürülebilir, kesintisiz ve kaliteli içme suyu ve kullanma suyu temin etmenin yanı sıra amortisman süresi sonrasında Büyükşehir Belediyemize yıllık 750 milyon TL gelir sağlayacağız. Bu tarihi bir yatırım olacak” diye konuştu.

Yüce, Kaynarca’daki 120 milyon TL’lik altyapı yatırımının 18 bin kişilik nüfusa hizmet edeceğini kaydetti.

Ayrıca, Sapanca Gölü’nü çepeçevre saran, her noktasını bisikletle dolaşmaya imkân sağlayacak projeyi anlatan Yüce, “Sakarya’mız, dünyadaki Bisiklet Dostu Şehir unvanına sahip olan sayılı şehirlerinden birisidir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, Bisiklet yolu ağı hedefimiz doğrultusunda adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. 1.Etap, 2. Etap ve 3. Etap tamamlandığında toplam 37,5 km lik bisiklet yolu hattımız bitmiş olacak. 3 etaptan oluşan bisiklet yollarımız Ayçiçek Bisiklet Vadisi’nden başlayarak. Çark Deresi, Millet Bahçesi, Aziz Duran Parkı, -Sakarya Park, Vagon Park, gibi bölgelerden geçerek Sapanca Gölüne ulaşacak ve Kocaeli il sınırına kadar uzanmış olacaktır. Komşu ilimiz olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 10 kilometrelik hattını tamamladığında sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bizde diğer hattı tamamlayacağız. Projemizin son iki etabı tamamlandığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çizdiği Anadolu Koridoru Bisiklet Yolu şehrimizin bisiklet yolları ile kesişecek olup ülkemizde bir ilk olan; yerel bisiklet yolları ile ulusal bisiklet ağı birleşmiş olacak. Gerçekleştireceğimiz bu bisiklet yolu hattı ile Türkiye’ de bir ilke daha imzamızı atacağız inşallah.” diye konuştu.