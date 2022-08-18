Sakarya'da 3 bin metrelik yağmursuyu hattı tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çalışmalarını ilk günden itibaren yakından takip ettiği 3 bin metre uzunluğa sahip Kudüs Caddesi ve Katlı Pazar Bölgesi yağmursuyu projesinin tamamlandığını açıkladı.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kudüs Caddesi ve Katlı Pazar bölgesinde alt ve üstyapı çalışmaları tamamlanan 3 bin metrelik yağmursuyu hattı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

SASKİ marifetiyle hayata geçirilen 9 etaplık proje kısa sürede tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunuldu. Bölgedeki hareketliliğin ve trafiğin olumsuz etkilenmemesi için altyapısı tamamlanan etapların hızla asfalt çalışmaları tamamlandı. Gündüz gece süren çalışmalar doğrultusunda adeta bölgenin kanayan yarası haline gelen ve her yağışın ardından olumsuzluklara neden olan hat, 3 bin metrelik yağmursuyu hattı ile yenilendi.

Çalışmaları ilk başladığı günden itibaren yakından takip ettiğini belirten Başkan Yüce, “Katlı Pazar bölgesi bu şehrin adeta sembolü haline gelmiş alışveriş noktalarından biri. Her yağışın ardından bölgede olumsuzluklara neden olan ve esnafımızın işlerine de zarar veren altyapı Katlı Pazar’a yakışmıyordu. Esnaflarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri anında yerine getirerek Kudüs Caddesi ve Katlı Pazar bölgesinde çalışmalarımızı başlattık. Projenin merkezi konumda bulunması ve önemli bir alışveriş yoğunluğunun yaşandığı bölge olması nedeniyle kimsenin işlerini etkilemeden çalışmalarımızı yeri geldi gece sabaha kadar yeri geldi hafta sonu 24 saat esasıyla sürdürdük. Çok şükür bugün kimsenin üzülmesine müsaade etmeden 3 bin metrelik yeni yağmursuyu hattımızı bölgemize kazandırdık” dedi.

Başkan Yüce, 9 etap halinde yürüttüğümüz projede altyapı çalışmaları tamamlanan etapların hızla asfaltını sererek vatandaşların hizmetine sunduklarını belirterek, yeni hattın vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.