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Sakarya'da 24 saatte yerine getirilen talep

Çark Caddesi'nde esnafla çay sohbeti yaptığı sırada Başkan Yusuf Alemdar'a ilkokul öğrencileri adına iletilen “bank talebi” 24 saatte çözüme kavuştu Dört bir tarafına  bankların yerleştirildiği okuldaki miniklerin sevinci ise görülmeye değerdi

GÜNDEM 24.05.2024, 17:21
Sakarya'da 24 saatte yerine getirilen talep

Çark Caddesi'nde esnafla çay sohbeti yaptığı sırada Başkan Yusuf Alemdar'a ilkokul öğrencileri adına iletilen “bank talebi” 24 saatte çözüme kavuştu. Dört bir tarafına  bankların yerleştirildiği okuldaki miniklerin sevinci ise görülmeye değerdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşların isteklerine anında cevap veriyor ve hizmetin şehre en süratli şekilde ulaşması için çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Bunun son örneği ise bir esnaf ziyaretinde yaşanan bir diyalog üzerine gerçekleşti. Mesai bitiminde esnafı ziyaret eden, talep ve istekleri dinleyen Başkan Alemdar son olarak Çark Caddesi esnafıyla çay sohbetinde bir araya geldi.

24 SAATTE ÇÖZÜME KAVUŞTU

Bu esnada Alemdar'a Kaynarca İlkokulu'ndaki bank talebini ileten bir vatandaş, çalışma yapılmasını istedi. Başkan Alemdar, görüşme sırasında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na talimat verdi.

Hemen harekete geçen ilgili birim, bankları hazırlayarak 24 saat içinde okula ulaştırdı. Banklara kavuşan çocukların yüzündeki tebessüm ise görülmeye değerdi. Öğrenciler ve aileleri, yaklaşımı ve hassasiyetinden dolayı Başkan Alemdar'a ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

"HİZMETİN EN HIZLI ŞEKİLDE ULAŞMASI İÇİN"

Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerimizin vatandaşlara en hızlı şekilde ulaşması ve sorunların çözüme kavuşması için gayretle çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a iletilen talep, ekiplerimizce ivedilikle sonuçlandırılmıştır. Vatandaşlarımız her türlü istek ve talebini tüm birimlerimize, kurumumuza ve 7 gün 24 saat aktif olan Alo 153 hattımıza ulaştırabilirler. Daha yaşanabilir ve güzel bir Sakarya için gayretle çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

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