Sakarya'da 22 Eylül Cuma günü toplu taşıma ücretsiz

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, 22 Eylül Cuma günü Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinliğiyle sona erecek. Toplu taşıma kullanımını teşvik etmek amacıyla düzenlenecek olan etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi’nin otobüsleri gün boyu ücretsiz hizmet verecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, birbirinden farklı programlarla tüm hızıyla devam ediyor.

22 Eylül Cuma ise, Dünya Otomobilsiz Kentler Günü dolayısıylabelediye otobüsleriyle ulaşımlar ücretsiz olacak. Toplu taşıma kullanımını teşvik etmek amacıyla düzenlenecek olan etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi’nin otobüsleri gün boyu ücretsiz olarak halka hizmet verecek.

Programlar ile ilgili konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce,“Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimiz için çalışmaya ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltecek projelere imza atmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda düzenlendiğimiz Avrupa Hareketlilik Haftası’nı da birbirinden farklı programlarla vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Muhtevası itibariyle belki de en fazla Spor Şehri Sakarya’mıza yakışan hareketlilik haftasını, her olduğu gibi bu yıl da dolu dolu geçiriyoruz. 22 Eylül Cuma günü Dünya Otomobilsiz Kentler Günü dolayısıylabelediyemize ait toplu taşıma otobüsleri ücretsiz olarak hizmet sunacak. Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, sağlıklı yaşamı teşvik etmek için farkındalık oluşacağına inanıyorum” diye konuştu.