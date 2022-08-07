Sakarya'da 145 kilometrelik parkur 'Dünya Kupası'na hazırlanıyor

Sakarya'da şehrin dört bir yanında sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra, kurmuş olduğu 40 kişilik özel ekip ile bisiklet şampiyonasının gerçekleştirileceği 145 bin metrelik güzergâhı ilmek ilmek işleniyor.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi uluslararası bir yarışmaya ev sahipliği yaparak Sakarya’nın dünya vitrinindeki yerini sağlamlaştırıyor.

12 Ağustos’ta başlayacak olan BikeFEST ve MTB Dünya Kupası öncesinde şehri şampiyonaya hazırlayan Büyükşehir, kurduğu 40 kişilik özel ekip ile yarışların yapılacağı 145 kilometrelik güzergâhta çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tabela ve sinyalizasyon çalışmaları gerçekleştiren YOLBAK ekipleri ayrıca güzergâhtaki yaya ve bordür çizgilerini baştan aşağı yeniliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, “Şehir genelinde yürüttüğümüz çalışmaların yanı sıra Trafik Şube Müdürlüğünce kurmuş olduğumuz 40 kişilik özel ekip ile şampiyonanın yapılacağı 145 kilometrelik güzergâhta çalışmalarımız sabaha kadar devam ediyor. 12 Ağustos’ta başlayacak olan BikeFEST ve MTB Dünya Kupası için güzergâhta gerçekleştirdiğimiz tabela ve sinyalizasyon çalışmalarının yanı sıra tüm yaya ve trafik işaretlerini baştan aşağı yeniliyoruz. Şehrimizi uluslararası müsabakaya en iyi şekilde hazırlamaya gayret ediyoruz” denildi.