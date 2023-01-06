Sakarya'da 12 ayda 25 bin 800 çağrı cevap buldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi ekipleri 2022 yılında Sakaryalıların Alo153-1 hattından yaptığı 25 bin 800 çağrıya anında cevap vererek çözüm için harekete geçti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ‘Ulaşım Yönetim Merkezi Alo153-1’ 2022 yılında vatandaşların dilek, talep ve şikâyetlerine cevap vererek işlem kaydı yaptı.

Ulaşım Yönetim Merkezi’nde belediye otobüslerinin anlık ve geçmiş görüntülerinin izlenmesi, hız, güzergâh ihlalleri ve yolcu yoğunluklarının tespit edilmesinin yanı sıra özel halk otobüsleri, taksi dolmuş, ticari taksi, minibüs ve servis araçlarıyla ilgili işlemler yapıldı.

Büyükşehir tarafından açıklanan rapora göre 1 yılda toplamda 25 bin 800 çağrıya cevap verildi. Bu telefon görüşmelerinde vatandaşın ilettiği talepler üzerinde durulurken, şikâyetlerin de kaydı alındı. Bu merkez bir milyon Sakaryalının kesintisiz ve sorunsuz hizmet alabilmesi için hatalara müdahale ederek mevcut sistemin iyileştirilmesini sağladı.