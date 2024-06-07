Sakarya Çark Deresi’nde temizlik seferberliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi,Çark Deresi’nde rutin olarak gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını yaz aylarının gelmesi ile birlikte sıklaştırdı. Sinek ve haşerelere neden olan otlar da temizlendi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin önemli simgelerinden biri olan Çark Deresi ve çevresini temiz tutmak için rutin çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların dere etrafında keyifle vakit geçirmesi için yapılan çalışmalarda koku ve haşerelere neden olan bitki kalıntıları ve otlar temizlendi. Rutin olarak yapılan çalışmalar havaların ısınması ile birlikte sıklaştırıldı.

Çevre Haftası’na denk gelen temizlik çalışması Büyükşehir Belediyesi’nin çevreye verdiği değeri bir kez daha ortaya koydu. Önümüzdeki günlerde ise dere içerisinde hummalı bir temizlik yapılması planlanıyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, vatandaşların dere kenarını kullanırken temizlik ve çevreye saygı konularına hassasiyet göstermeli rica edildi.