Sakarya Büyükşehir’in projelerine 2 ödül daha

‘2022 Altın Karınca’ ödül töreninde Büyükşehir Belediyesi’nin Karadeniz’de Pedal Çevirelim projesi Ulaşım ve Hareketlilik kategorisinde, tarımsal üretim projeleri ise Yerel Kalkınma kategorisinde ödüle layık görüldü.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen 2022 Altın Karınca ödül törenine katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Hareketlilik ile Yerel Kalkınma kategorilerinde hayata geçirdiği projeler dolayısıyla ödüle layık görüldü. Başkan Yüce de törende ödüle layık görülen ilçe belediyelerine ödüllerini takdim ederek, başarılarından dolayı kutladı.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ev sahipliği yaptığı programda Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve birliğe üye belediye başkanları yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Birliği’nden destek almaya hak kazanan Karadeniz’de Pedal Çevirelim projesi Ulaşım ve Hareketlilik kategorisinde, Sakarya Botanik Vadisi, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Sakarya Süs Bitkileriyle Güzelleşiyor gibi tarımsal üretim projeleri ise Yerel Kalkınma kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Başkan Ekrem Yüce, elde edilen ödülleri Sakarya’ya armağan ettiklerini ifade ederek, “Motivasyonumuz, enerjimiz yüksek. Bu ödüller çalışma heyecanımızı artıyor. Daha çok çalışmaya, Sakarya’ya değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

KARADENİZ'DE PEDAL ÇEVİRELİM

Karadeniz’de Pedal Çevirelim, Büyükşehir Belediyesi'nin şehirde bisiklet rotalarını belirleyip, harita üzerine etiketlenmesi ve dijital aplikasyona dönüştürülmesi için başlatılan bir projedir. Çalışma kapsamında sosyal hayata, turizme ve ticarete katkı sunmak hedefleniyor. Proejde 'pedal dostu' işletme kavramı hayat bulurken, online turizm platformu oluşturularak turistik ve kültürel stratejiler belirlenecek. Bisiklet kullanan her kişi Sakarya'daki konaklama, mola ve bisiklet onarım noktalarını dijital ortamda görebilecek.

KALKINMA YERELDEN BAŞLAR

Bu proje, Türkiye'deki tarımsal üretim hamleleri arasındaki önemli örneklerden bir tanesidir. Sakarya Botanik Vadisi, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Sakarya Süs Bitkileriyle Güzelleşiyor projelerini kapsamaktadır. Tarımsal üretimin artırılması, çevreye verilen zararın azaltılması, kısa ve uzun dönemde ekonomiyi canlı tutmak gibi hedefleri bulunmaktadır. Ayrıca şehirde tarımla uğraşan kişilerin hayatını kolaylaştırmayı hedeflerken, yerel bir yönetim tarafından bu kapsamda bir destek alan ilk ve tek sözleşmeli üretim modeli olma özelliğini taşımaktadır