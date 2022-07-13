Sakarya Büyükşehir’in pedalları rakip tanımıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet sporcusu Elçin Asadov, Azerbaycan’da düzenlenen Aziz Şuşa Bisiklet Turu’nda her iki etabı lider tamamlayarak altın madalya kazandı. 13 takımın katıldığı şampiyonada Büyükşehir Belediyesi takımlar şampiyonu oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet takımı sporcusu Elçin Asadov, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Azerbaycan Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Aziz Şuşa Bisiklet Turu’nda her iki etabı lider tamamlayarak altın madalya kazandı. Asadov ilk gün etabında 21 kilometrelik zamana karşı yarışlarında birincilik elde ederken, yarışmanın ikinci etabında ise 71 kilometrelik Zafer Yolu’nda pedal çevirerek bu etabı da lider tamamladı. Turun genel klasmanında lider olan Asadov aynı zamanda sarı formayı da giymeye hak kazandı. 8 ülkeden 13 takımın yarıştığı şampiyonada Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımlar şampiyonu oldu.

Bisiklette dünya markası

Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan kutlama mesajında, “Uluslararası alanda kazanılan şampiyonluklara bugün itibariyle bir yenisini daha ekliyoruz. Büyükşehir bisiklet takımı sporcumuz Elçin Asadov, Aziz Şuşa Bisiklet Turu’nda büyük bir başarı elde ederek şampiyon olmuştur. Büyükşehir Belediyemiz bu şampiyonada aynı zamanda takımlar halinde şampiyon olarak bizleri fazlasıyla gururlandırmıştır. Bisiklet şehri Sakaryamızın uluslararası alanda böylesine önemli şampiyonluklar elde etmesi, gelecekte şehrimizi bu alanda bir marka şehir haline getirmekte oldukça önemlidir. Bu vesile bir kez daha sporcumuzu kutluyor başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.