Sakarya Büyükşehir kadın istihdamını genişletiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya’da kadın istihdamının güçlenmesi için üretimde her gün yeni bir alan oluşturuyor. Kadınlar Büyükşehir’in örnek projelerinden biri olan Kadın Kooperatifleri’nde üretiyor, kazanıyor ve şehir ekonomisine katkı sunuyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Yenikent’te bulunan ‘Sakarya Kadın Dayanışma, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ tesisinde incelemelerde bulundu.

Sakaryalı kadınlar, bu kooperatifte iş sahibi oluyor. Şehrin yarınları için ‘üreten kadınların’ istihdamını sağlayan kooperatif, 7/24 sahada şehir için hizmet eden belediye personelinin kıyafet ihtiyacını karşılıyor.

Yapılan ziyarette kadınların ‘iş hayatında ben de varım’ cümlesini yüksek sesle söyleyebilmesi ve İslami kültürde çok önemli bir yeri olan anneler ile tüm kadınların yarınlara umutla bakabilmesi için proje üretmeye devam edeceklerini ifade eden Yüce, istihdamı her geçen gün artıracaklarını söyledi. Kadın çalışanlardan üretim potansiyeline dair bilgiler alan Yüce, 6 farklı kadın kooperatifiyle Sakarya’da ekonomiye ciddi katkı sunduklarını vurguladı.

Başkan Yüce, hep birlikte güzel bir eseri ortaya çıkardıklarını belirterek, "Unutulmaması gerekiyor ki, bu bizim için sadece bir başlangıç. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak kadın istihdamının sadece bu noktada değil her noktada artması için kollarımızı sıvadık. Yağcı bedir halı dokuması olsun, Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu sıfır atık projesiyle çıktığımız bu yolda da kadın çalışanlarımız çok önemli işler başarıyor. Kadınların el emeği göz nuru çalışmalarına da önem vererek ekonomilerine can kazandırmaları noktasında onları destekliyoruz” diye konuştu.

Başkan Yüce, kurdukları 6 farklı kadın girişimci kooperatifi de bunun en büyük örneği olduğunu kaydetti.