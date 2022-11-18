Sakarya Büyükşehir'in şoförlerine her yönden eğitim

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşımda kaliteyi artırmak amacıyla şoförlere yönelik düzenlenen eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşımda yolcu ve trafik güvenliğinin sağlanması, acil durumlarda doğru müdahalelerin gerçekleştirilmesi için otobüs şoförlerine verdiği eğitimin ‘kullanıcı ve kullanıcı seviyesi bakım’ bölümü tamamlandı.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilen eğitimler, hem teorik hem de pratik alanda gerçekleştirdi. Kademeli olarak tüm şoförlere verilen eğitimlerde, araç dışı aksamlar, motor, akü, kalorifer sistemi, yangın söndürme sistemi ve yakıt su ayrıştırıcı ve filtre sistemlerine dair detaylı bir eğitim verildi.

Eğitimlerin diğer bölümünde ise araç içi sistemlere dair bilgiler verildi.

Ayrıca kullanıcı tarafından yapılacak periyodik bakımlar, kontrol ve takip eğitimlerinin yanı sıra, araç üzerinde ekranda bulunan işaret ve uyarı butonlarının kullanımına dair noktalara da temas edildi. Programların sonunda ise eğitmenler, şoförlerin sorularını cevapladı.Ulaşımda yolcu ve trafik güvenliğini önemseyen Büyükşehir, ilerleyen süreçte eğitimlerini farklı konularda sürdüreceğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ulaşımda yolcu ve trafik güvenliği bizim için her şeyden önce gelir. Araçlarımızı komuta eden şoförlerimizin eğitimine de buna bağlı olarak ciddi bir önem veriyoruz. Yolculuk sırasında yaşanabilecek en ufak bir olumsuzluğa karşı nasıl bir aksiyon alınması gerektiği tüm personelimize anlatılıyor. Eğitimlerimizin kullanıcı ve kullanıcı seviyesi bakım eğitimleri kısmı tamamlandı. Önümüzdeki süreçte bu eğitimleri farklı alanlarda sürdüreceğiz” denildi.