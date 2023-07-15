Sakarya Büyükşehir'in 'en tatlı' işletmesi kapılarını açtı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kendi eliyle ürettiği en lezzetli çikolataları satışa sunduğu Nehir Çikolata, hizmete açıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa hizmet notkasına oluşturduğu ağı her geçen gün genişletiyor. Sosyal donatı alanlarının sayısını artıran, kafe ve restoran hizmetinde yelpazesini genişleten ve kente 1 milyon vatandaşı buluşturan mekanlar kazandıran Büyükşehir, yeni markası Nehir'i şehirle tanıştırdı. Büyükşehir'in el emeğiyle kendisi ürettiği çikolataların satışa sunulduğu, ismini "Nehrin Çocukları"ndan alan Nehir Çikolata kapılarını açtı.

Adapazarı'nın merkezinde bulunan Ofis Sanat Merkezi’nde kafeterya ve satış merkezi konseptiyle hazırlanan Nehir Çikolata'nın açılış kurdelesini Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve protokol üyeleri kesti. Açılışa ayrıca Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, STK temsilcileri ve Büyükşehir bürokratları katıldı.

Başkan Yüce, açılışta yaptığı konuşmada Nehir markasıyla vatandaşlara en lezzetli ve özel çikolataları en uygun fiyatlara sunduklarını vurguladı. Nehir'de dolgulu, truff ve dökme olmak üzere tamamı kendi üretimleri olan 3 çeşit çikolata ürettikleri anlatan Başkan Yüce, bunların içinde sütlü, karamelli, pembe çikolata (ruby), portakal, dolgulu, kuru meyveli çikolataların yer aldığını ifade ederek tüm Sakarya'yı Nehir Çikolata'ya davet ettii.

Nehir markasının büyük emeklerle ortaya çıktığını kaydeden Başkan Yüce, "Bu merkezimiz, mekanların en tatlısı. Büyük emeklerle ortaya çıkardığımız, İsmini Nehrin Çocuklarından esinlendiğimiz Nehir Çikolata evinde kendi üretimimiz olan çikolatalarımızı hemşerilerimize sunuyoruz. Zengin aromalı kakao çekirdeklerinden en iyi hammadde ile ürettiğimiz çikolatalarımızı; dolgulu çikolata, Truff çikolata, dökme çikolata olmak üzere 3 farklı konseptle hemşerilerimize sunuyoruz" dedi.

Yüce, bu markaya sahip çıkan tüm vatandaşlara şükranlarını ileterek çikolataların çeşitlerinden bahsederken, "İçerik olarak; Sütlü, bitter, karamel, beyaz çikolata, pembe çikolata (ruby), limon, portakal olmak üzere 7 çeşit çikolatadan ürün elde ediyoruz. İçi dolgulu ve Sade çikolatalarımızla birlikte; fındığın, antepfıstığı, bademin, kuru meyvenin, krep kırıklarının buluştuğu ürünler yapıyor, skalamızı genişletmeye devam ediyoruz. Aklınıza gelecek tüm çeşitlerle ürettiğimiz çikolatalarımız farklı ambalajlarda, birçok çeşitte ve renkte raflarda sizinle buluşmayı bekliyor. Bu markaya sahip çıkan Sakarya'mıza şükran borçluyuz" diye konuştu.

Oturma alanları, tadım bölümleri, göz kamaştıran tezgahlarıyla vatandaşların ilk günlerden yoğun ilgi gösterdiği Nehir Çikolata, paket satışın yanı sıra Sakaryalıların huzurla vakit geçirerek tadım yapabilecekleri bir mekân olarak hazırlandı.