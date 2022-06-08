Sakarya Büyükşehir'den 'sıfır atık' atılımı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SAÜ’deki ‘Sıfır Atık Farkındalık Paneli’ ve çevre yarışması finalinde konuştu. Çevre duyarlılığına dikkat çeken Yüce, “Çevremizi korumanın önemini biliyoruz. Bu anlayışla attığımız adımlarla Sapanca Gölü en iyi seviyelerini gördü. Longozumuz, derelerimiz, akarsular ve doğanın her parçası korumamız altında. Atıktan ürün, güneşten enerji” dedi. Panelde Büyükşehir Belediyesi de ‘sıfır atık’ alanındaki uygulamaları sebebiyle ödüle layık görüldü.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Sıfır Atık Farkındalık Paneli ve üniversitenin çevre konulu yarışmasının final programına katıldı. Programda ayrıca SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, Çevre İl Müdürü Ali Demirel, SAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Yaşar Kahraman ve çok sayıda öğrenci katıldı. Sanatsal tasarım, fotoğraf ve podcast olmak üzere 3 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmanın kazananlarına ödüller protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ayrıca çevre konulu panelde Sakarya Üniversitesi, çevre ve sıfır atık konusunda yürüttüğü projelerle şehre önemli bir katkı sunan Büyükşehir Belediyesi’ne ‘sıfır atık’ ödülü verdi.

Ödül SAÜ Rektörü Prof. Dr. Savaşan tarafından Başkan Yüce’ye takdim edildi. Panelde söz alan Yüce, belediye olarak Sakarya’nın çevresine ve doğal dokusunu korumak için önemli programları hayata geçirdiklerini ve ‘sıfır atık’ projesi kapsamında atıktan hayatın her alanında kullanılabilecek ürünler ürettiklerini anlattı. Yüce, çevreyi ve doğayı korumanın önemini tam anlamıyla bildiklerini ifade ederek çalışmaları sayesinde Sapanca Gölü’nün son yılların en iyi seviyelerini gördüğünü hatırlattı. Ayrıca Acarlar Longozu’nu bu kapsamda himayelerine aldıklarını belirten Yüce, şehirdeki tüm doğal kaynakları ciddi bir korumaya aldıklarını vurguladı.

Başkan Yüce Sakarya’da doğanın yapısına uygun projeler hayata geçirdiklerini söyleyerek “Sakarya’mız pek çok doğa harikasına sahip, adeta cennet gibi bir şehir. Bunun en güzel görülebileceği yerlerden biri de Sakarya Üniversitesi Kampüsüdür. Yaptığımız çalışmalar neticesinde şehrimizin sembollerinden olan Sapanca Gölünü ve çevresini ciddi bir korumaya aldık. Bu sayede Sapanca’daki su seviye son yılların en yüksek noktasına ulaştı. Yine Acarlar Longozunun kullanım hakkını belediye olarak aldık. Longozu ve longozu besleyen bölgeyi koruma altına aldık. Bölgenin doğal yapısına uygun sosyal tesisler kurduk. Ekiplerimiz sık sık çevre temizliği yapıyor, ayrıca çevre farkındalık eğitimleri düzenliyoruz” dedi.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Medeniyetin gereği olarak çevreyi bize verilen bir emanet olarak görüyoruz. Bunun gerekliliğini yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bizler akan sudan abdest alırken dahi israf etmemek gerektiğini bizlere öğreten bire medeniyetin evlatlarıyız. Gelecek nesillere karşı üzerimize düşeni yapmalıyız. Özellikler gençlerin farkındalığını artırmak zorundayız” dedi. Üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut ise, “Atık yönetiminin, geri dönüşümün insan hayatında ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Doğa bizim rakibimiz ve düşmanımız değil. Toplumu bilinçlendirerek için organizasyonlar düzenliyoruz. Bin 200 adet sıfır atık kutusu oluşturarak 70 ton kağıt dönüştürdük. Büyükşehir Belediyesi de bu konuda bir çok çalışmaya imza attı kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.