Sakarya Büyükşehir'den alternatif yol uyarısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Adapazarı şehir merkezinde yapılacak yağmur suyu hattı çalışmaları sebebiyle Kudüs Caddesi ile Çark Caddesi arasında trafik alternatif güzergahlardan sağlanacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sürücüleri ilgilendiren önemli duyuru yayınladı.

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri Adapazarı’nda kapsamlı bir altyapı çalışmasına başladı. Kentin merkezinde 3 bin 500 metre yağmursuyu hattı yapılması için etaplar halinde tamamlanacak olan işlemlerin Kudüs Caddesi, İtfaiye Caddesi, Dr. Nuri Bayar Caddesi ve Katlı Pazar Bölgesindeki imalatları Kurban Bayramı öncesi tamamlandı.

Bu kısımlara ait asfalt kaplama çalışmalarını yine Kurban Bayramı öncesinde tamamlanarak trafiğe açıldı. Kudüs Caddesi ve Katlı Pazar Bölgesini ilgilendiren çalışmalara entegre olarak Saray Bosna Caddesi üzerinde yağmursuyu çalışmalarına 24 Temmuz Pazar günü erken saatlerde başlanacak. Bu kapsamda Kudüs Caddesi ile Çark Caddesi arasındaki kısmı belirtilen tarihten itibaren bir program dâhilinde trafiğe kapatılacak.