Sakarya Büyükşehir afet mesaisinde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yer yer 110 kilogram yağış alan Kocaali’de selin meydana geldiği mahallelere anında müdahale etti. SASKİ ekipleri, su baskınının yaşandığı evlerden tahliye işlemi ve yolların temizlenmesi için sabaha kadar çalıştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, en zor anlarda vatandaşın yanında olmaya, onların elinden tutmaya devam ediyor.

Kocaali ilçesinde akşam saatlerinde kuvvetli yağış sonrası selin meydana geldiği mahallelere anında müdahale edildi.

Büyükşehir Belediyesi, SASKİ ve diğer tüm görevli birimleriyle taşkınların yaşandığı ilk andan itibaren mesaiye başladı. Tüm personel ve ekipman, Başkan Ekrem Yüce’nin talimatıyla bölgeye sevk edildi. Büyükşehir’in meteoroloji uzmanlarından edinilen bilgiye göre Kocaali’de taşkınların meydana geldiği mahallelerde 48 saatlik zaman dilimi içerisinde metrekareye yer yer 110 ile 120 kilogram arasında yağış düştü. Meteoroloji, afet bölgesi için ‘kırmızı kod’ verdi.

Vidanjörler, kepçe ve iş makinaları felaketi yaşayan Alandere, Açmabaşı ve Demiraçma Mahalleleri’nde yoğun bir mesai harcadı. Bölgede sel sebebiyle mağdur olan vatandaşların kapısını tek tek çalan ekipler, yardıma ihtiyacı olan her bir vatandaşın ihtiyacına cevap verdi. Taşkınlar sebebiyle zarar gören evlerde inceleme yapan ekipler, balçık ve çamurla kaplanan yolları iş makinalarıyla yeniden açtı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm bölgelerde yaşanabilecek afet ve acil durumlara hazırlık için meteorolojik raporları yakından takip ettiklerini belirtti. Ekiplerin bölgede gayretle çalıştığı ifade edildi.