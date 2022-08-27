Sakarya Büyükşehir açık havada Doğukan Manço coşkusu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Açık Hava Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ‘90lar Festivali’ Doğukan Manço konseri ile devam etti. Sakarya Millet Bahçesi’nde binlerce kişi hep bir ağıdan şarkılar söyleyip eğlendi. Açık Hava Etkinlikleri bu akşam saat 21.00’da Burak Kut konseri ile devam edecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dolu-dolu bir Ağustos ayı kültür programıyla vatandaşların sosyal hayatına dokunuyor. Şehirde gerçekleştirilen Bike FEST kapsamında uluslararası yarışlar, etkinlikler ve konserler yapılıyor. MTB Dünya Şampiyonası, Tour Of Sakarya, Sefo konseri ve Sakarya EXPO ile başlayan heyecan birbirinden farklı programlarla devam ediyor.

Konserler ve festival

Bunun yanında Ağustos’un ilk gününden itibaren Açık Hava Etkinlikleri başladı. Sakarya Millet Bahçesi’nde Kolpa, İncesaz, Koliva konserleri unutulmaz hatıralar bıraktı. Etkinlikler Doğukan Manço konseriyle devam etti. Genç performans sanatçısı açık hava sahnesinde sevenleriyle buluştu. Hayranlarıyla fotoğraflar çekilen ve güzel bir sahne performansı sergileyen Doğukan Manço Sakaryalılara teşekkür etti.

“Bu akşam herkesi bekliyoruz”

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakaryalı hemşerilerimize iz bırakan bir kültür programı sunduk. Bike FEST ile Açık Hava Etkinlikleriyle, uluslarararası yarışlarla, Sakarya EXPO ile birbirinden farklı ve heyecan dolu etkinlikte buluşuyoruz. Son olarak 90’lar Festivali etkinliğimiz kapsamında misafir ettiğimiz performans sanatçısı Doğukan Manço ile güzel bir konseri daha geride bıraktık. Bu akşam yine aynı festival kapsamında Burak Kut’u ağırlayacağız. Saat 21.00’da tüm Sakaryalıları Millet Bahçesi’ne bekliyoruz” denildi.