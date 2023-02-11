Sakarya Büyükşehir 116 saat sonra kurtardı

Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin üzerinden geçen 116. saatte Büyükşehir ekipleri 35 yaşlarında olan Adnan’ı enkaz altından canlı olarak kurtardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremin ardından bölgede canların hayata tutunması için yoğun bir gayretle çalışıyor. Büyükşehir İtfaiyesi ile Büyükşehir Arama Kurtarma ekipleri, dur durak bilmeden yaşam belirtisi olan enkazlarda titiz bir çalışma yürütüyor.

Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin üzerinden geçen 116. saatte Büyükşehir ekipleri yine bir mucizeye daha şahitlik etti. Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, enkazda ses duymalarının ardından çalışmalarını yoğunlaştırdı. Uzun süren çalışmaların ardından 35 yaşında olan Adnan, gözyaşlarıyla enkaz altından canlı olarak çıkarıldı. Adnan isimli depremzede ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Depremin 4’ncü gününde de Büyükşehir ekipleri yine Kahramanmaraş’ta Yunus Akgül ve Alper Saçma’yı enkaz altından canlı olarak kurtarmayı başarmıştı. Enkaz altından gelen mucize haberleriyle motive olan, umutları yeşeren ekipler, yeni mucizelere tanık olmak, tüm dünyanın beklediği güzel haberlere ulaşmak için gayretle çalışmalarını sürdürüyor.