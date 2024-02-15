Sakarya Burhaniye Mahallesi'nde içme suyu hattı çalışması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin muhtelif noktalarında uzun yıllar boyunca hizmet vermiş altyapı hatlarını yenilemeye devam ediyor. Geyve Burhaniye Mahallesi’nde devam eden proje kapsamında bin 500 metrelik içme suyu hattı yenileniyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve Burhaniye Mahallesi’nde devam eden proje kapsamında bölgeye uzun yıllar boyunca hizmet veren bin 500 metrelik içme suyu hattını yeniliyor. Ekonomik ömrünü tamamlayan hat arızalara ve su kayıplarına neden olmaması için kısa sürede revize edilecek. Yeni hat ile kaliteli içme suyu güvence altına alınırken aynı zamanda oluşabilecek arızalarında önüne geçilecek.

BİN 500 METRELİK HAT KISA SÜREDE YENİLENECEK Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “ Su israfının önüne geçme ve vatandaşlarımızın içme suyuna kesintisiz ulaşımını sağlamak için çalışmalarımız tüm ilçelerimizde devam ediyor. Burhaniye Mahallesi’nde uzun yıllardan beri hizmet veren hattımızı da bu kapsamda yeniliyoruz. Kısa süre içerisinde tamamlayacağımız çalışmalarımız sayesinde bölgenin su sorunlarına çözüm olacağız” ifadeleri kullanıldı.