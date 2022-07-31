Sakarya Botanik’te rengârenk hasat

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin şehir tarımına yön verdiği vizyon projelerinden bir tanesi olan Sakarya Botanik Vadisi’nde yılın en renkli hasadı başladı. Kuşburnu, lavanta, biberiye, adaçayı, böğürtlen, lavanta ve gül gibi aromatik bitkilerin yetiştiği 60 kilometrelik vadide ürünler toplanıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretim noktasında ürettiği projelerle şehre yön veriyor.

Büyükşehir iştirakleri SERA A.Ş ve FİDAN A.Ş’nin güçlü ve profesyonel personel ekiplerince yönetilen üretim sahasında verim her geçen gün artıyor. Ekilen kuşburnu, lavanta, biberiye, adaçayı, ahududu, böğürtlen, limon otu, gül, kedi otu, defne, akasya ve ıhlamur gibi aromatik bitkiler yine Büyükşehir eliyle şifalı ürünlere dönüştürülüyor. Üretim alanlarında lavanta, kuşburnu, biberiye, defne uçucu yağları, adaçayı, ıhlamur çayları ve kekik baharatı gibi ürünler hazırlanıyor.Aromatik bitki üretim sahasında ürün yelpazesi her geçen gün genişliyor ve ürün çeşitliliği artıyor.

Aynı zamanda bu vadi Sakarya’da arıcılık faaliyetlerine de can suyu oluyor.

Polen toplamak için kovandan ayrılar yüzbinlerce arı şifa bahçesinde rengârenk çiçeklere konuyor. Vadi içinde son günlerde adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Lavantalar, akasyalar, güllerin görüntüsü görenleri adeta büyülüyor. Vadi ayrıca güzelliğiyle fotoğrafçılar için de adeta bir plato olarak kullanılıyor. Doğanın merkezi olan bu noktada birbirinden harika fotoğraflar çekiliyor.

Sakarya’dan ve Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar özellikle lavanta bahçelerine geliyor, burada kendi elleriyle lavanta toplama deneyimi yaşıyorlar. Vadiye hayran kalan turistler şifa bahçesinde hatıra fotoğrafı çekiliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya’ya bahşedilen mucizeleri Türkiye’ye ve hatta dünyaya sunduklarını belirterek, "Bu vadiden Türkiye’ye şifa dağıtıyoruz. İçinde onlarca çeşit aromatik bitki yer alıyor. Allah’ın bahşettiği bu doğal mucizeleri dünyanın en nadide topraklarından alıp vatandaşlarımızın derdine deva olarak sunuyoruz. Çıkarılan bu bitkilerden kendi el emeğimizle uçucu şifalı yağlar üretiyoruz" diye konuştu.