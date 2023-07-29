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Sakarya Belediyesi Çark Deresi'ni temizledi
GÜNDEM 29.07.2023, 14:42
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin doğal güzelliklerini ve su kaynaklarını korumak için sürdürdüğü rutin temizlik çalışmalarına devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Çark Deresi etrafında hummalı bir şekilde temizlik çalışması başlatan ekipler, dere etrafında uzayan otları kesti.
Ot temizliği yapan ekipler aynı zamanda vatandaşlar tarafından bırakılan atık maddeleri de topladı. Temizlik çalışmalarıyla ilgili yapılan açıklamada ise, vatandaşların çevre temizliği konusunda daha hassasiyetli davranmaları rica edildi.
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