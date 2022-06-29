Sakarya Bartın'da selin izlerini siliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Bartın’da selin izlerini siliyor.SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin talimatıyla Bartın’a gönderilen SASKİ’ye ait vidanjörler ve ekipler sel bölgesinde yaraları sarıyor. Bölgede yaşayan vatandaşların hayatının en hızlı şekilde normale dönmesi için çabalayan ekipler, çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Bartın’a desteğe giden SASKİ ekipleri vatandaşların yanında olarak sel felaketinin yaralarını sarıyor. Kuruma ait vidanjörler ile bölgede hizmet veren ekipler, ihtiyaç duyulan noktalara anında müdahalelerde bulunuyor.

SASKİ'den yapılan yazılı açıklamada, yaşanan felaketin izlerinin en hızlı şekilde silinmesi için ekiplerin ilçelerde ve merkezde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar ile kısa sürede tüm hayatın normale dönmesini sağlayacağız” ifadeleri kullanıldı.