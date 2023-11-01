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Sakarya Balkanlar’a gönül köprüsü oldu

GÜNDEM 01.11.2023, 16:44
Sakarya Balkanlar’a gönül köprüsü oldu

Huzur ve kardeşlik coğrafyası Sakarya, Uluslararası Sakarya Balkan Günleri’ne ev sahipliği yapıyor. Arnavutluk, Bosna, Karadağ, Kosova gibi 72 farklı milletin kardeşlik köprüsü kurduğu buluşmada Türkiye ve Balkanlar arasında güçlü bir “birlik” mesajı verildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya’nın ev sahipliği yaptığı Uluslararası Sakarya Balkan Günleri başladı. Tüm Balkanları kuşatan kardeşlik köprüsü, 72 farklı milletin bir arada huzur ve kardeşlik içerisinde yaşadığı Sakarya’da kuruldu.

Üç gün sürecek “Balkan Günleri” programıyla Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sancak, Preşeva ve Batı Trakya gibi Balkan coğrafyasından Sakarya’ya gelen misafirler kültür mozaiği olan ve 72 farklı milletin yaşadığı Sakarya’da buluştu.

Büyükşehir’in ev sahipliği yaptığı organizasyonun açılışını ise Başkan Ekrem Yüce yaptı. Yüce, bu buluşmanın dünyada önemli bir örnek olduğunu ve bu sayede kardeş coğrafyalar arasında güçlü bir köprü kurularak tarihe, kültürel değerlere ışık tutulacağını ifade etti.

Açılış programına Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra Balkanlar’dan gelen misafirler, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Büyükşehir bürokratları, meclis üyeleri, STK’lar, iş adamları, muhtarlar, akademisyenler ve basın mensupları katıldı. Programın açılış gününde ayrıca otel içinde II. Abdülhamithan Fotoğraf Koleksiyonu Sergisi açıldı. Fotoğraflar geçmişten bugüne “Balkanlar ve Osmanlı” hatıralarını gönüllerde yeniden canlandırdı.

Konuşmasında Filistin” vurgusuyla başlayan Başkan Yüce, Türkiye'nin tüm gücüyle Filistin’in yanında olduğunu belirterek, "Dualarımız Filistin’le birliktedir” dedi.

Balkanlar’ın temsilcilerine ‘Tarih bizi geri çağırıyor, gelin yeniden tarih yazalım’ çağrısı yapan Başkan Yüce şunları kaydetti:

“Bilge Kral Aliya’nın dediği gibi ‘Bizi toprağa gömdüler ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.’ Birbirinden ayrı düşmüş kardeşlerin hasretle buluşması gibi yüzyıl sonra yeniden birlikteyiz ve daha güçlüyüz. 3 gün sürecek olan panel, sergi ve çalıştayımız olacak. Ayrıca mahalle buluşmalarımızda hasret gidereceğiz. Hatıralarımızı, acılarımızı, sevinçlerimizi paylaşacağız. Çünkü ortak geleceğimiz ve ortak menfaatlerimiz için tarih izi geri çağırıyor.Gelin hep birlikte yeniden bir tarih yazalım. Mostar’dan Drina Köprüsüne, Tuna Boylarından Şar Dağlarına, Akovadan Vardar Ovasına gönüllerimizi birleştirelim”

“TÜRKİYE BİZİM VATANIMIZ”

Arnavutluk’tan gelen Vakıf Başkanı Tahir Zenelhasani, “Türk ve Arnavut halkı olarak sarsılmaz, önemli dostluklar kuruyoruz. Sakarya’nın organize ettiği bu program dostluklarımızın pekişmesi adına çok önemlidir” derken Karadağ İslam Birliği Başkanı RifatFejzic, “Bizler Türkiye’yi her zaman ana vatan olarak görüyoruz. Ortak tarihimiz var. Balkanlar Türkiye’nin yalnızca emaneti değil aynı zamanda vacibidir. 21 sene önce yanan bir ampul sadece Türkiye’yi değil tüm Dünya’yı aydınlatmaya başladı. Türkiye’nin gücü güçlü liderinden geliyor” dedi.

KARDEŞLİĞİMİZ PEKİŞİYOR

Bulgaristan Varbitsa Belediye Başkanı Merdin Bayram, Bosna Hersek’ten gelen Dernek Başkanı Kenan Vrbanjac, Kosova Milletvekili MergimLushtaku,Kuzey Makedonya İslam Birliği BaşkanıŞakir Fetahu ve Gümülcine Müftüsüİbrahim Şerif’te Türkiye ile Balkanlar arasındaki kardeşlik duygularının pekiştiğine dikkat çekerek bu buluşmanın Sakarya’da yapılmasından dolayı duydukları memnuniyeti paylaştılar.Balkan günleri programında paneller, sergiler, çalıştayların yanı sıra mahalle buluşmaları ve ziyaretler yer alacak.

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