Sakarya Aşevi’ndeki üretimi inceledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yardım eline ihtiyaç duyan her bir vatandaşa el uzatıyor. 7 gün 24 saat çalışan Aşevi’nde her gün tencerelerde ortalamabin hane için 3 çeşit yemek hazırlanıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ekrem Yüce’nin talimatlarıyla faaliyetlerine başlayan‘Aşevi’ projesiyle yardım eline ihtiyaç duyan her bir vatandaşın yanında oluyor. Büyükşehir ekipleri, her gün yaklaşık bin haneye ulaşarak vatandaşların sofralarına sıcak aş taşıyor.

7 gün 24 saat bir fabrika gibi çalışan Aşevi’nde günde 2 öğün ve her öğünde 3 çeşit yemek çıkıyor.

Büyükşehir’in aşçıları adeta bir anne dokunuşuyla hazırladığı bu yemekleri belirlenen tüm adreslere sıcak şekilde teslim ediyor. Yaşlı, genç, ihtiyaç sahibi ve kimsesizler her gün Büyükşehir’in sıcak aşıyla doyuyor. Yemekler her gün öğleden önce ve akşam saatlerin doğru 2 öğün götürülüyor. Bu proje sayesinde her gün, kurulan ağ sayesinde daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılıyor.

Eski terminal civarı Sosyal Gelişim Merkezi yanında yer alan Aş Evi'ndeki çalışmaları ziyaret eden Başkan Yüce, yapılan her bilgilendirmeye duyarlı davrandıklarını ve Sakarya’daki tüm ihtiyaç sahiplerine eksiksiz şekilde ulaşılması için cadde, sokak çalıştıklarını ifade etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak için her gün daha fazla kapıyı çalıyor. Ayrıca Sosyal Kart, Sosyal Mağaza ve Sosyal Market projeleriyle her gün yüzlerce ihtiyaç sahibinin market ve giyim ihtiyacı karşılanıyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarına destek olma konusundaki duyarlılığıyla dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce; "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak, onlara yardım elini uzatmak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Peygamber efendimizin ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ Hadis-i Şerifinden yola çıkarak, hayata geçirdiğimiz ‘Aş Evi’ projemizle her gün binlerce vatandaşımıza sıcak yemekler sunarak onların yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Sıcak aşın yanı sıra faaliyete geçirdiğimiz Sosyal Market ve Sevgi Mağazasıyla da çeşit çeşit ürünleri ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle buluşturuyoruz.İki binden fazla aileye vermiş olduğumuz kartlarla vatandaşlarımıza mutfak ve giyim masraflarında da destek oluyoruz.Sosyal Belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.