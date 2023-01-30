Son Dakika

Sakarya aromatik bitkide 'üs' oluyor

GÜNDEM 30.01.2023, 16:41
Sakarya aromatik bitkide 'üs' oluyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kuzeyde 62 kilometrelik arazide milyonlarca adet tibbiaromatik bitki ürettiği projeyi dünyaya tanıtacak bir projeyi hayata geçiriyor. 3 etaptan oluşan Sakarya Botanik Vadi projesi sosyal tesisleri, seraları, koleksiyon bahçesi ve teşhir ofisiyle şifa kaynağı ürünleri dünya pazarına sunacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde Türkiye'ye hatta dünyaya örnek olarak vizyon projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Ekrem Yüce'nin geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği Sakarya Botanik Vadi Projesi'nin de detayları netleşmeye başladı. Kuzey bölgesinde Türkiye'nin en güçlü üretim potansiyelini taşıyan tıbbi aromatik bitki üretimi, hayata geçirilecek bu projeyle dünyaya tanıtılacak.

KOLEKSİYON BAHÇESİ VE TEŞHİR OFİSİ

62 kilometrelik "İstanbul Melen Hattı" arazisinde üretilen milyonlarcaaromatik bitki, ilk günden bu yana tüm illere ve dünyanın birçok ülkesine ulaştırıldı. İnternet satışında ve satış ofislerinde büyük ilgi gören, soğuk sıkım-destilasyon yöntemiyle şifa veren ürünlere dönüştürülen bu bitkiler proje dâhilinde Sakarya Botanik Vadi Teşhir Ofisi'nde dünyaya sergilenecek. Başkan Yüce'nin yer verdiği detaylara göre proje içinde koleksiyon bahçesi, bisiklet yolları, aileleri ağırlayacak yürüyüş alanları ve sosyal bölümler yer alacak.

Diri örtü teşhir alanı, tesisler ve dikim alanlarının bulunacağı projede, idari ofis, at konteyneri projelendirildi. Ön plana çıkan bölümün ise kurulacak üretim tesisi olacağı belirtildi. Bu tesiste 'herbaryum' ile 'uçucu ve soğuk sıkım' yağ üretim alanları, mikrobiyoloji analiz laboratuvarı, sabun ile kozmetik üretim alanı, paketleme bölümleri, 10'ar dekarlık 10 adet kurutma serası inşa edilecek.

Üretim tesisiyle aromatik bitki üretimi konusunda büyük bir üs olması beklenen tesisteki milyonlarca adet bitki sosyal alanın tam ortasına kurulacak Sakarya Botanik Vadi Teşhir Ofisi'nde dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlere tanıtılacak. Başkan Ekrem Yüce, Sakarya Botanik Vadi projesiyle Sakarya'nın bereketle geçen 4 ayrı mevsiminde elde edilen şifalı ürünlerini dünya pazarına sunmayı ve şehri 'tıbbi aromatik bitki üretim üssü' haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Projenin inşasına ise en yakın zamanda başlanacak.

Başkan Ekrem Yüce, "Sakarya'yı tarımda öncü şehir haline getirmek, Allah'ın hediyesi olan bu bereketli toprakları en verimli şekilde kullanmak, aldığımız mahsulü dünya pazarlamak istiyorduk ve bunu başardık. Tarım ülkemizin, dünyanın geleceğinin anahtarıdır. Toprağı işleyebilirsek, söz hakkı oluruz ve adımlarımızı daha güçlü atarız. Sakarya Botanik Vadi projemiz de şehrimizin geleceği için çok önemli çalışma oldu" dedi.

Dünya çapında bir hedefe sahip olduklarına vurgu yapan Yüce, "Türkiye’nin en kapsamlı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler merkez üssünün Sakarya olması yönünde çok önemli bir adım atmış olacağız. Yetiştirme, hasat, kurutma, arıtma, paketleme, sevk etme aşamalarının tümünde karbon ayak izimizi azaltmak maksadıyla ürettiğimiz atığı, kullandığımız enerjiyi ve tükettiğimiz su miktarını azaltmak için uzun vadeli hedefimiz karbon nötr olmak ve sera gazı emisyonlarımızı minimumda tutmaktır" diye konuştu.

DOĞAYA VE ÇEVREYE DUYARLI

Yüce, Sakarya Botanik Vadi'nin doğaya ve çevreye karşı sorumlu bir eser olarak "BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" projesinin parçası olmak istediklerini kaydederek şöyle konuştu: "Doğaya ve çevremize karşı sorumlu tutumumuz, kaynak tasarrufu, enerji verimliliği, iklimle ilgili emisyonlar, biyoçeşitlilik ve topraklarımızı koruma noktasında BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri doğrultusunda hem yerel hem de küresel sürdürülebilirliğin parçası olmak istiyoruz. Proje yaratacağı istihdam, ekonomik büyüme ve çarpan etkileri ile üst ve alt ölçekli planlardaki hedeflerin gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır"

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 20 48
2. Fenerbahçe 20 44
3. Başakşehir 20 40
4. Beşiktaş 19 38
5. Adana Demirspor 20 37
6. Trabzonspor 20 35
7. Kayserispor 20 29
8. Konyaspor 20 27
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Gaziantep FK 20 22
12. Ankaragücü 20 22
13. Antalyaspor 19 21
14. Giresunspor 20 21
15. Hatayspor 19 20
16. Kasımpaşa 20 19
17. Sivasspor 20 18
18. İstanbulspor 20 15
19. Ümraniye 20 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 21 41
2. Samsunspor 20 38
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 18 47
2. Real Madrid 18 42
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 18 31
7. Osasuna 19 28
8. Athletic Bilbao 19 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 18 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6