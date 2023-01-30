Sakarya aromatik bitkide 'üs' oluyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kuzeyde 62 kilometrelik arazide milyonlarca adet tibbiaromatik bitki ürettiği projeyi dünyaya tanıtacak bir projeyi hayata geçiriyor. 3 etaptan oluşan Sakarya Botanik Vadi projesi sosyal tesisleri, seraları, koleksiyon bahçesi ve teşhir ofisiyle şifa kaynağı ürünleri dünya pazarına sunacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde Türkiye'ye hatta dünyaya örnek olarak vizyon projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Ekrem Yüce'nin geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği Sakarya Botanik Vadi Projesi'nin de detayları netleşmeye başladı. Kuzey bölgesinde Türkiye'nin en güçlü üretim potansiyelini taşıyan tıbbi aromatik bitki üretimi, hayata geçirilecek bu projeyle dünyaya tanıtılacak.

KOLEKSİYON BAHÇESİ VE TEŞHİR OFİSİ

62 kilometrelik "İstanbul Melen Hattı" arazisinde üretilen milyonlarcaaromatik bitki, ilk günden bu yana tüm illere ve dünyanın birçok ülkesine ulaştırıldı. İnternet satışında ve satış ofislerinde büyük ilgi gören, soğuk sıkım-destilasyon yöntemiyle şifa veren ürünlere dönüştürülen bu bitkiler proje dâhilinde Sakarya Botanik Vadi Teşhir Ofisi'nde dünyaya sergilenecek. Başkan Yüce'nin yer verdiği detaylara göre proje içinde koleksiyon bahçesi, bisiklet yolları, aileleri ağırlayacak yürüyüş alanları ve sosyal bölümler yer alacak.

Diri örtü teşhir alanı, tesisler ve dikim alanlarının bulunacağı projede, idari ofis, at konteyneri projelendirildi. Ön plana çıkan bölümün ise kurulacak üretim tesisi olacağı belirtildi. Bu tesiste 'herbaryum' ile 'uçucu ve soğuk sıkım' yağ üretim alanları, mikrobiyoloji analiz laboratuvarı, sabun ile kozmetik üretim alanı, paketleme bölümleri, 10'ar dekarlık 10 adet kurutma serası inşa edilecek.

Üretim tesisiyle aromatik bitki üretimi konusunda büyük bir üs olması beklenen tesisteki milyonlarca adet bitki sosyal alanın tam ortasına kurulacak Sakarya Botanik Vadi Teşhir Ofisi'nde dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlere tanıtılacak. Başkan Ekrem Yüce, Sakarya Botanik Vadi projesiyle Sakarya'nın bereketle geçen 4 ayrı mevsiminde elde edilen şifalı ürünlerini dünya pazarına sunmayı ve şehri 'tıbbi aromatik bitki üretim üssü' haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Projenin inşasına ise en yakın zamanda başlanacak.

Başkan Ekrem Yüce, "Sakarya'yı tarımda öncü şehir haline getirmek, Allah'ın hediyesi olan bu bereketli toprakları en verimli şekilde kullanmak, aldığımız mahsulü dünya pazarlamak istiyorduk ve bunu başardık. Tarım ülkemizin, dünyanın geleceğinin anahtarıdır. Toprağı işleyebilirsek, söz hakkı oluruz ve adımlarımızı daha güçlü atarız. Sakarya Botanik Vadi projemiz de şehrimizin geleceği için çok önemli çalışma oldu" dedi.

Dünya çapında bir hedefe sahip olduklarına vurgu yapan Yüce, "Türkiye’nin en kapsamlı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler merkez üssünün Sakarya olması yönünde çok önemli bir adım atmış olacağız. Yetiştirme, hasat, kurutma, arıtma, paketleme, sevk etme aşamalarının tümünde karbon ayak izimizi azaltmak maksadıyla ürettiğimiz atığı, kullandığımız enerjiyi ve tükettiğimiz su miktarını azaltmak için uzun vadeli hedefimiz karbon nötr olmak ve sera gazı emisyonlarımızı minimumda tutmaktır" diye konuştu.

DOĞAYA VE ÇEVREYE DUYARLI

Yüce, Sakarya Botanik Vadi'nin doğaya ve çevreye karşı sorumlu bir eser olarak "BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" projesinin parçası olmak istediklerini kaydederek şöyle konuştu: "Doğaya ve çevremize karşı sorumlu tutumumuz, kaynak tasarrufu, enerji verimliliği, iklimle ilgili emisyonlar, biyoçeşitlilik ve topraklarımızı koruma noktasında BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri doğrultusunda hem yerel hem de küresel sürdürülebilirliğin parçası olmak istiyoruz. Proje yaratacağı istihdam, ekonomik büyüme ve çarpan etkileri ile üst ve alt ölçekli planlardaki hedeflerin gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır"