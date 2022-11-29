Sakarya Arifiye’nin ana içmesuyu hattına yenileme

SASKİ, Arifiye’de su temini sağlanan ana hattı yeniliyor.SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye'de Zübeyde Hanım Caddesi ile Fatih Caddesi arasında kalan tren yolunun altından yatay sondaj ile yapılacak yenileme çalışmasıyla bölgede içmesuyu uzun yıllar boyunca kesintisiz sağlayacak.

SASKİ'den yapılan açıklamada, Arifiye ilçesinde musluklara içmesuyu temini sağlanan ana hatta yenileme çalışmalarını başlatıldığının altı çizildi.

Açıklamada, mağduriyetlerin önüne geçmek için işlemlerimizi hızla tamamlayacaklarını ve hayata geçirecekleri yeni yatırım dolayısıyla saat 22.00 ile 10.00 saatleri arasında Arifiye'nin 27 mahallesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.