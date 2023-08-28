Sakarya afetlere karşı dirençlenecek... Dirençli şehir için Güney Koreli uzmanlar Sakarya'da

Sakarya, doğal afetlere karşı dirençli şehir olma yolunda yeni bir adım daha atıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin destek almaya hak kazandığı proje için Güney Koreli uzmanlar Sakarya'ya geldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir BelediyesiGüney Kore Cumhuriyeti Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı (MOLIT) tarafından fonlanan Yüksek Hassasiyetli Sensörlerle Afet Erken Uyarı Sistemi: Akıllı Şehir Çözüm Projesi’nde destek almaya hak kazandı.

Doğal afetlere karşı dirençli şehir olma yolunda yeni bir adım daha atan Büyükşehir Belediyesi, Güney Kore’den gelen uzmanları misafir etti.

Proje ile heyelan ve çeşitli doğal afetlerin riskini tahmin edebilecek akıllı bir erken uyarı sistemi kurularak riskli bölgelerdeki halkın güvenliğini ve şehri doğal afetlere karşı dirençli hale getirmek amaçlanıyor.

8 aylık uygulama süresi sonrası sismik hareketlerin, riskli yerlerde heyelan ve kütle hareketlerinin alt ve üst yapıya vereceği zararların önüne geçilerek bölge halkının can ve mal kaybının önlenmesi hedefleniyor.

SAHADA RİSK ANALİZLERİ YAPILDI

Bu kapsamda Güney Kore’den uzmanlar Sakarya’da Büyükşehir Belediyesi’nin misafiri oldu. Kore Ticaret Yatırım Teşvik Ajansı ve iç-dış paydaşların katılımı ile yapılan açılış toplantısı sonrasında sahada inceleme yapmak için alt yapı tesislerinin bulunduğu yerlerde risk analizleri yapıldı.

Yapılan bu analizlere istinaden heyelan, kütle kayması gibi riskli alanlarda sensör kurulumları gerçekleştirilerek sensörlerden alınan veriler web tabanlı bir uygulama sayesinde analiz edilerek yöneticilere ve gerekli birimlere iletilecek.

DOĞAL AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ ŞEHİR

Güney Kore’den incelemelerde bulunmak üzere Sakarya’ya gelen heyet, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’yi de ziyaret etti. Yüce, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, “Doğal afetlere karşı dirençli şehir olma yolunda bir adım daha atıyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyemiz Güney Kore Cumhuriyeti Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı (MOLIT) tarafından fonlanan Yüksek Hassasiyetli Sensörlerle Afet Erken Uyarı Sistemi: Akıllı Şehir Çözüm Projesi’nde destek almaya hak kazandı. Güney Koreli misafirlerimize nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyor; projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.