Sakarya afete hazırlık raporunu açıkladı... 251 bin binanın envanteri çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'da 251 bin binanın yapı envanterinin çıkarıldığını söyledi. Başkan Yüce, "Gerekli takibi yapıyor ve kentsel dönüşüm için hazırlıklarımızı yürütüyoruz. KONUT A.Ş ile tarihi adımı attık" dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıldönümünde Sakarya'daki kentsel dönüşüm hazırlıklarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Başkan Yüce, AFAD ve SUBÜ ortaklığında, uzman bir kadroyla yürüttükleri depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm altyapısı çalışmalarında gelinen noktayı anlattı.

Başkan Yüce, Sakarya'nın merkezinde ve 16 ilçesinde yürüttükleri analiz ve tespit çalışmaları kapsamında 251 bin binanın yapı envanterini çıkardıklarını belirtti.

Yapı envanteriyle ilgili detayları paylaşan Başkan Yüce, "Şu ana kadar 251 bin binamızın yapı envanterini çıkardık. 1 ve 3 katlı 241 bin, 4 ve 5 katlı 10 bin, 6 katlı 260, 7 katlı 15 ve 8 katlı bir binamız bulunuyor. Gerekli takibi yapıyoruz, kentsel dönüşüm için hazırlıklarımız devam ediyor. 4 kat ve üstü olası riskli yapıların dönüşümü, eski yapı stokunun dayanıklı hale getirilmesi ve yenilenmesi için çalışıyoruz. Riskli yapıların yeniden inşasını teşvik amacıyla ise ‘yönlendirici imar planı hükümleri' hazırlandı" diye konuştu.

Başkan Yüce, dönüşüm için ilk adımı Yenikent bölgesinde atacaklarını anlatırken, "Kentsel dönüşüm için rezerv alanlar oluşturmak için fizibiliteler yapıyoruz. KONUT A.Ş’yi meclisten aldığımız yetkiyle kurduk ve faaliyete geçirdik. İlk planımız zemini en güçlü bölge olan ve zemin sıvılaşmasının çok düşük seviyelerde olduğu Yenikent Bölgesi’nde (Karaman, Camili, Korucuk) konut üretmek, depreme dayanıklı yapılar inşa etmek ve vatandaşlarımızı bu bölgeler teşvik etmek. İnşaat sektörüne de katkı sunacağız. Firmalarımıza kat karşılığı yerler sunacağız. Depreme dayanıklı, güvenli yaşam alanları kuracak ve konut piyasasındaki daralmaya da bir nebze olsun çözüm olacağız" dedi.

Sürecin Sakarya'da dönüşüm için tarihi bir adım olduğunu kaydeden Yüce şunları kaydetti:

"Sürecin süratle ilerlediğini düşünürsek projelerimiz, Sakarya’da kentsel dönüşüm için de tarihi bir adım olacak. KONUT A.Ş belediyemizin nakdi fonu ve belediye taşınmazlarıyla faaliyet yürütecek. İlk etapta kendi rezerv alanlarımızdan başlayıp süreci hep birlikte göreceğiz. Yaptığımız planlar dahilinde çalışmamızın ilk ayağı Yenikent bölgesi olacak. Sakarya geniş, ferah, depreme dayanıklı ve güvenli yaşam alanlarının kurulduğu, yatay mimarinin sembol şehri olacak."