Sakarya afet bölgesinde iş başında

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sel felaketini yaşayan Bartın'da afet bölgelerinde dere ve nehir yataklarının açılması ve yerleşim alanlarının temizlenmesi için personel ve araçlarıyla seferber oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Batı Karadeniz'de sel felaketini yaşayan, büyük zorluklarla mücadele eden şehirler için seferber oldu.

Araç ve personel desteğiyle, her türlü insani ve hizmet yardımını ulaştıran Büyükşehir, günlerdir Bartın'da yaraların sarılması için mesai harcıyor. Nehir ve dere yataklarının taşkınlar sebebiyle tahrip olduğu, çamur ve balçık içinde kalan bölgelere yoğun bir şekilde müdahale ediliyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOL-BAK) ekipleri çok sayıda iş makinasıyla afetin ilk gününden bu yana bölgede çalışıyor. Taşkınların zarar verdiği dere yataklarının yapısı düzeltiliyor ve ıslah ediliyor. Ayrıca yerleşim alanlarındaki cadde ve sokaklar ekiplerce temizleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Bartın'da hayatın normale dönmesi için sürecin sonuna kadar bölgede çalışacağını açıkladı.