Sakarya Adapazarı'ndaki yangın kontrol altına alındı

Sakarya'nın Adapazarı Süleymanbey Mahallesi bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.SAKARYA (İGFA) - Alınan bilgiye göre, dumanları fark edenlerin ihbarıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye dakikalar içinde ulaştı.



Yangınla mücadele çalışmalarını Vali Çetin Oktay Kaldırım ile birlikte yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem Yüce, İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı’dan son duruma ilişkin bilgiler aldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatının yanı sıra yangına havadan uçak ve helikopterle de müdahale edilirken, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer tüm kurumlarda bölgede çalışma yürüttü.

Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkânlarının seferber edilmesi için kurmaylarına talimat veren Başkan Ekrem Yüce, yangının kısa süre içerisinde kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.

Yüce, söndürülen bölgelerde soğutma çalışmalarıyla riskin tamamen ortadan kaldırılması için ekiplerin canla başla mücadeleye devam ettiğini kaydederek, "Rabbim daha beterinden korusun. Kahraman itfaiye erlerimize ve bölgede çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum” dedi.