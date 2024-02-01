Sakarya AB referanslı ödülün sahibi oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Sakarya’da iklim değişikliğinin etkilerinin azaltmak, değişen iklim yapısına adaptasyon sürecini hızlandırmak için önemli adımlar atan Büyükşehir, Avrupa birliği destekli SECAP Uyum Eylem Geliştiricisi Ödülü’ne layık görüldü.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya, özellikle son dönemde çevreci ve doğa dostu projeleriyle anılıyordu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, doğa ve iklim dostu, çevreci projeleriyle adını dünyaya duyurdu. Daha temiz bir çevre, daha yeşil bir şehir için üreten, geliştiren Büyükşehir, hayata geçirdiği doğa temelli çözümlerin neticesinde bir ödüle daha layık görüldü.

BÜYÜKŞEHİR’İN GURUR GÜNÜ

Özellikle iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak, değişen iklim yapısına odaklanarak şehrin dayanıklılığını artırmak için gayret gösteren Büyükşehir, İstanbul’daki ödül töreninde “2023 SECAP Uyum Eylemleri Geliştiricisi” ödülünün sahibi oldu.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)- Avrupa’daki Belediye Başkanları Sözleşmesi Batı Balkanlar ve Türkiye Projesi’nin bir parçası olan Büyükşehir’e ödülünü Proje Takım Lideri Daiva Matoniene takdim etti.

%40 GAZ AZALTIM SÖZÜ

SECAP Projesi’nin geliştirilmesi ve uyum eylemlerinde aktif rol oynayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, imzaladığı Başkanlar Sözleşmesi’ne göre sera gazında %40 azaltım için taahhüt vermiş ve bunun için 2030 yılını hedeflemişti.

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, bu hedef doğrultusunda 8 ay süren SECAP Kapasite Geliştirme Eğitimi’ni başarıyla tamamlayıp sertifikayı almayı hak kazandı. Büyükşehir ekibi, bu sınavdan elde ettiği başarıyla da “Mavi Kelebek” ödülüyle onurlandırıldı.

SAKARYA KARARLILIĞINI KANITLADI

Bu iki ödül, şehrin iklim değişikliği ile mücadeledeki kararlılığını ve etkinliğini bir kez daha kanıtlamış oldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, doğa ve çevre dostu projeleriyle bölgesel ve uluslararası düzeyde örnek bir model olarak dikkat çekiyor. Şehir, duyarlı yönetim sistemiyle iklim değişikliğiyle mücadelede ise konumunu güçlendiriyor.

“DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK”

Ödülü alan ekiple değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Çevre dostu projelerimizin ve iklim değişikliğiyle mücadele adımlarımızın meyvelerini alıyoruz. Bugün aldığımız bu ödül, Sakarya’nın bu alanda dünyaya örnek olduğunun bir göstergesidir. Ben ekibime, tüm organizasyon yöneticilerine ve bizi destekleyen hemşerilerime şükranlarımız sunuyorum” dedi.