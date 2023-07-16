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Sakarya 7 yıl sonra aynı meydanda tek yürek

GÜNDEM 16.07.2023, 09:11
Sakarya 7 yıl sonra aynı meydanda tek yürek

Sakaryalılar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'nci sene-i devriyesinde Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Valiliği'nin anma programında Demokrasi Meydanı'nda tek yürek oldu. Kalkışmaya canı pahasına dimdik duran kahramanlar, şehitleri dualarla yad ettSAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Valiliği, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 7'nci yıldönümünde Demokrasi Meydanı'nda bir anma programı düzenledi.

7 yıl önce bugün, hain kalkışmanın karşısında dimdik duran ve ortaya koyduğu iradeyle destan yazan Sakarya halkı, meydanda Türk bayraklarıyla yeniden tek yürek oldu. Sakarya'da o geceyaşananlar film gösterimleriyle hatırlandı. İstiklal Marşı ile başlayan programda kahraman şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Eller şehitlere yapılan dualar için açıldı.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Milletvekili Ali İnci, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Özkan Seyrek, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, İl Müftüsü Mehmet Aşık, SAÜ Rektörü Hamza Al, Sakarya Barosu Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, 15 Temmuz Şehit ve Gazileri Derneği Başkanı Muhammet Ensar Özensel, 15 Temmuz gazileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, meydanda o gecenin kahramanlarını tek tek selamlayarak minnet duygusunu ifade etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra söz alan Yüce, Sakarya halkının o gece tanklara, toplara, uçaklara karşı vücudunu siper ederek "yenilmez" olduğunu gösterdiğini vurguladı. Bu şuurun imandan, ecdattan ve köklü bir medeniyetten geldiğine ifade eden Başkan Yüce, "Bu mücadele el ele ve sırt sırta verenlerin mücadelesidir" diye konuştu.

"MİLLETİMİZ YENİLMEZ OLDUĞUNU DÜNYAYA İSPAT ETTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanları 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Programı’nda yaptığı konuşmanın izlenmesinin ardından söz alan Başkan Yüce, “Bu vatan için, bayrak için hiç düşünmeden kendilerini siper eden, bu yolda şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemiz tarih boyunca daima türlü badirelerin içindeydi. İçinde bulunduğumuz dönemde de ülkemiz hem içerde hem de dışarıda büyük bir mücadele veriyor. Bunun en yakın örneği; tekrar yaşamamak için dua ettiğimiz 15 Temmuz gecesidir. Milletimiz yenilmez olduğunu 15 Temmuz 2016 gecesi şanlı bir direnişle dünyaya bir kez daha ispat etmiştir. O gece ülkemizin içine sızan hainlerin bizlere doğrulttuğu ne tank, ne top, ne tüfek, ne uçak milletimizi durduramadı. Üstelik bunu başaran; top tüfeğe karşı sadece kefenlerini giyerek ölüme yürüyen milletimizdir. Bunun en büyük sebebi imanımızdan gelen vatan sevgisidir” dedi.

Başkan Yüce, “Bugün bu milletin evlâdı olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin birliğine cephe alan her örgütün karşısında olmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün bir araya geldiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Gününde; canıyla, kanıyla yazdığı o destanı ve ölümsüz kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Hak yolunda şehit olan, gazi olan kahramanlarımızın ailelerini de böyle evlatlar yetiştirdikleri için kutluyor, Allah sizden razı olsun diyorum. Her birinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum” diye konuştu.

"VATANIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

15 Temmuz Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Muhammet Ensar Özensel, “Ölürsem şehit kalırsam gazi diyen soylu milletin evlatları teslim olmayacağını 15 Temmuz’da göstermiştir. Son kahramanlık destanı tarihe altın harflerle yazılmış, Türk milleti hainlere bir kez daha karşı çıkmıştır. Millî mücadele ruhu yeniden şaha kalkmıştır. Bizler şehitlerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz için vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize huzurlu bir gelecek diliyorum” dedi.

Programda konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım ise, "Gerek Sakarya’da gerekse ülkemizin her köşesinde 15 Temmuz’u anıyoruz. Bu aziz millet nice kahramanlıklar ortaya koyarak ülkemizi bugünlere getirdi. Var olduğu günden beri nice badireler atlatmış asil bir milletin evlatlarıyız. Hiçbir zaman bağımsızlığından ödün vermemiş şanlı bir ecdadın, en zor zamanlarında insanlığa el uzatmış şanlı ve şerefli bir milletin evlatlarıyız. Vazifemizi bihakkın yerine getirmek için çok çalışmamız gerekiyor.  Sakarya 15 Temmuz’da büyük bir kahramanlık gösteren en önemli illerden birisi oldu" dedi.

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