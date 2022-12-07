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Sakarya ‘2023 yılı Avrupa Spor Şehri’ oldu

GÜNDEM 07.12.2022, 00:06
Sakarya ‘2023 yılı Avrupa Spor Şehri’ oldu

Sakarya, Büyükşehir’in yükselen başarısı sayesinde tarihi bir unvanın daha sahibi oldu. Avrupa Spor Başkentleri Federasyonu (ACES) Sakarya’yı 2023 yılı için ‘Avrupa Spor Şehri’ ilan etti.SAKARYA (İGFA) - BMX ve MTB Dünya Kupası yarışları, PetlasOff-road Türkiye Şampiyonası, Tour Of Sakarya uluslararası yarışları, 30 farklı branşta şehrin dört bir yanında yeni yeteneklerin keşfedildiği amatör spor faaliyetleri, Büyükşehir Hentbol Takımı'nın Süper Lig serüvenin başlaması ile özellikle bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için şehirde yapılan yatırımlar Sakarya'yı sporun cazibe merkezi haline getirdi.

"500 kilometrelik bisiklet yolu ağı" hedefiyle başlatılan bisiklet yolu inşaatları süratle devam ederken şehirde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için bisiklet kiralama ve durak sayısının artırılması çalışmaları yoğunlaşmıştı. Avrupa'nın en kapsamlı bisiklet tesislerinden olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde ev sahipliği yapılan dünya standartlarındaki organizasyonlar sonrası 'Bisiklet Şehri' unvanının da alınması bu alanda sürdürülen iddialı duruşu güçlendirdi.

Büyükşehir'in 2023 yılı için Avrupa Spor Başkentleri Federasyonu'na (ACES) yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı. Sakarya, bu sürecin sonunda 'Avrupa Spor Şehri' unvanına layık görüldü.

SAKARYA İÇİN TARİHİ GÜN

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce unvan ödülünü Belçika'nın başkenti Brüksel'de bizzat teslim aldı.

Yüce’ye Gençlik Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç ve Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi eşlik etti. Sakarya'ya spor konusunda büyük bir gurur yaşatan bu ödül, şehre bu alanda önemli bir prestij kazandırdı.

Törende konuşan Başkan Ekrem Yüce bu unvanın Sakarya'ya çok yakıştığını ifade ederek, "Bir alan düşünün ki içinde hem rekabeti ve kardeşliği hem de azmi ve hoşgörüyü barındırsın. İşte spor böyle bir unsurdur. Spor; sevginin, saygının, sağlığın ve eğitimin bir bütünüdür. Spor tüm renkleri içinde barındırır. Bu sebeple Spor Şehri olmak en çok bize, yani dünyanın minyatürü olan Sakarya’mıza yakışır.  Türkiye’nin göz alıcı şehri Sakarya; doğası, tarihi, sanatı, tarımı, endüstrisi ve insanı ile bambaşka bir şehirdir. Tüm bunların yanında spor da Sakarya’da bir başka güzeldir" dedi.

Başkan Yüce, bu ödül için kendilerini cesaretlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini sunarken, "Başta bu yolda bizleri cesaretlendiren Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a, sporun ve sporcunun her daim destekçisi olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Mehmet Kasapoğlu’na ve şehrimizde düzenlenen spor müsabakalarında göstermiş oldukları misafirperverliklerinden dolayı hemşerilerime, tüm Sakaryalı kardeşlerime teşekkürü borç bilirim. Avrupa Spor Şehri olarak sloganımızı yinelemek istiyorum. Sakarya sizin eviniz, dünyayı misafir ederiz" ifadelerini kullandı.

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