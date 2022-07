Sakarya '15 Temmuz' için tek yürek oldu

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ncı yıldönümünde Sakarya, o gün olduğu gibi meydanda tek yürek oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda meydan ve kent merkezi Türk bayraklarıyla donatıldı, zafer şarkıları hep bir ağızdan söylendi. Başkan Ekrem Yüce, “Bu vatan evlatları Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla tankların altına yattı, göğsünü siper etti. Vatan aşkıyla sokağa dökülen bu millet alnı öpülesi bir millettir” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ncı yıl dönümünde direnişin sembol şehri olduğunu yeniden gösterdi. Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla binlerce kişi meydanlarda buluştu. Sakarya Demokrasi Meydanı’nda binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar ve zafer şarkıları söyledi. Başkan Ekrem Yüce de ülke tarihine ‘Milletin zaferi’ olarak yazılan birlik gününün yıldönümünde bir araya gelen vatandaşları karşıladı. Meydan, saat 20.00’dan sonra vatandaşlarla dolup taştı. Programa Başkan Yüce’nin yanı sıra Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Aile Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile Recep Uncuoğlu, Sakarya Garnizon Komutan Vekili İlker Tonbaktepe, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Aydın Kutlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, Sakarya 15 Temmuz Milli İrade Derneği Başkanı Ali İnci, MÜSİAD Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Kadın Kolları ve İl Gençlik Kolları başkanları, sivil toplum kuruluşları, 15 Temmuz gazileri ve aileleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sakarya meydana aktı

Büyükşehir Belediyesi tarafından evlere dönüş için ücretsiz ulaşım imkânı sunulması sebebiyle şehrin dört bir yanından meydana gelen vatandaşlar, 6 yıl önce bugün sokaklarda olduğu gibi kol kola, omuz omuzaydı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda ilk sela meydanda okundu. Ardından vatan toprağını darbecilerin eline bırakmamak için göğsünü siper eden 248 şehit için dualar okundu. Ardından, ilimizde şehir merkezi, valilik, kamu kurumlarında vatanı korurken gazi olan 15 Temmuz kahramanları sahneye çıkarak selamlama yaptı. Sahne alan ünlü sanatçı Ahmet Özhan, dinleti programıyla katılımcılara takdir toplayan bir sahne sergiledi. 15 Temmuz gününe ait görüntüler ekrana yansıtılırken bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Mehteran Ekibi’nin kahramanlık türkülerini icrasıyla süren gece, 15 Temmuz 2016’da olduğu gibi saat 00.13’te tüm camilerden aynı anda selaların okunmasıyla son buldu.

“Bu millet alnı öpülesi bir millettir”

Söz alan Başkan Ekrem Yüce, 15 Temmuz’da yapıla planın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saldırmak ve Türkiye’yi durdurmak olduğunu belirterek, “Sözlerime Mehmet Akif Ersoy’un şu mısralarıyla başlamak istiyorum; “Tükürün, milleti alçakça vuran darbelere! Tükürün onlara alkış tutan kahpelere!” İstiklal şairimizin bu iki mısraı 15 Temmuz 2016 günü yaşadığımız duygularımıza ne de güzel tercüman oluyor. Demokratik yönetimi ve seçilmiş iradeyi rafa kaldırmayı hedefleyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniforma giymiş teröristleri; kendilerine devletin emanet ettiği silahlar ile vatanın öz evlatlarına doğrulttuğu namluların üzerinden 6 yıl geçti. FETÖ'nün iç ve dış destekçileri marifetiyle kalkıştığı bu hain saldırı; yalnızca bir görüşe, bir partiye değil, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, hür irademize ve tüm topraklarımıza yöneliktir. Tüm bu oyunların bir tek amacı var: Türkiye'yi durdurmak! Gerileme ve küresel hegemonyanın emrine bağlı, bağımlı bir Türkiye istiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti olarak bir taraftan terörle mücadele ederken, diğer taraftan bütün terör örgütlerinin ortağı durumunda olan FETÖ nün darbe girişimi; milletimizin gayreti ve mücadelesiyle önlendi. Vatan aşkıyla sokaklara dökülen bu millet alnı öpülesi millettir” dedi.

“Türk Milleti’nin büyük destanı yazıldı”

O gecenin, tarihe unutulmayacak bir gün olarak yazıldığını ifade eden Başkan Yüce, Türk Milleti’nin cesaretiyle büyük bir destan yazıldığına işaret ederek, “Milletlerin tarihinde asla unutulmayan ve unutulmaması gereken günler vardır. Türkiye, İstiklal Savaşı'ndan sonra bir kere daha bu milletin ‘vatanı’ olarak kalmıştır. Hani şair diyor ya, ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Bizim hürriyetimize, demokrasimize, gelişimimize mani olmak isteyen FETÖ hainlerine karşı tüm dünyanın hayretle baktığı bir mücadele örneği gösterdik. Zulme ve haksızlığa başkaldıran Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milletimiz; sokağa döküldü, tankların altına yattı, F-16’lardan F-4’lerden kaçmadı, helikopterlerin o mermilerine karşı göğsünü siper etti. Türk milletinin gösterdiği bu cesaret, kararlık, birlik-beraberlik, kardeşlik; demokrasinin zaferi, milletin büyük destanı olarak tarihteki yerini aldı” ifadelerini kullandı.

“Ezan seslerinin susmasına izin verilmedi” Yüce, ezan seslerinin susmasına izin vermeyen ve bağımsızlığın kaybolmasına imkân tanımayan her bir kahramana şükranlarını sunduklarını ifade ederek, “15 Temmuz'da milletimizin yazdığı bu destan bize şeref kazandırdığı kadar, ‘var oluş’ mücadelesini de gözler önüne sermiştir. İşte bu nedenle 15 Temmuzu her zaman hatırlamalı ve hatırlatmalıyız. Sözlerimi bitirirken Necip Fazıl Kısakürek’in şu değerli mısralarını dile getirmek istiyorum: “Denildi mi bir yerin adına Türk beldesi; gözüm al bayrak arar, kulağım ezan sesi!’ Vatanımızda ezan sesleri hiç susmasın, bağımsızlığımız kaybolmasın diye mücadeleci ruhunu ortaya koyarak bu anlamlı direnişte payı olan her vatandaşlarımızdan, şehitlerimizden Allah razı olsun. Aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi Rahmet, Minnet ve Saygıyla anıyorum. Her birinizi Allah’a emanet ediyor, sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

“Unutmayacak ve unutturmayacağız”

Söz alan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve 15 Temmuz Milli İrade Derneği Başkanı Ali İnci, “Biz o gece şehitler verdik, gaziler verdik. Bir de bu işin gizli kahramanları var. O gece bu meydanları dolduran Sakaryalılar vardı. Saat 00.00’da yine valilikte olacağız, o gecenin anısına” dedi. AK Parti Milletvekili Recep Uncuoğlu, “O hain kalkışmanın seneyi devriyesinde buradayız. O jetler Ankara’da TBMM’nin tepesinde alçak uçuş yaptığında hemen çıktık meydana. Buradan on binlerce kişi valiliğe aktı. İnsanlar araçları bırakıp koştular. Üzerlerine ateş açtılar. Şehadete yürüyenlerden, gazilerimizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise, “O gün meydanlardaydık, valilikteydik. Büyük kızım 6 yaşında. Ablama bıraktım, bir de evin anahtarını verdim ve dedim ki dönemeyebiliriz. Karnımda bebeğim var dedim, valilik girişinde namluyu karnıma doğrulttular. O gece çok şey gördük, unutmayız ve unutturmayız. Allah şehitlerimizi cennetiyle şereflendirsin” diye konuştu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da söz alarak, “15 Temmuz’un kahramanlarını saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Bu meydanın dilini anlamak gerek. Birlik, beraberlik, kardeşlik var. Burada bir Türkiye tablosu görüyoruz. Akın akın valiliğe gitti bu millet, namusunu çiğnetmedi. Türk tarihinde böyle şanlı, şerefli hikâyeler çoktur. Bu da tarihe altın harflerle geçecektir” dedi.