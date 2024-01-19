Sakarya 11 milyonu güvenle taşıdı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma filosuyla 2023’te 11 milyonu aşkın vatandaşı güvenle taşıdı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında toplu taşımada 11 milyonu aşkın vatandaşa hizmet sundu. Şehir merkezi ve farklı güzergahlarda bulunan 37 farklı hat ile vatandaşlara güvenli ve hızlı ulaşım imkanı sunan Büyükşehir, filosuna dahil ettiği yeni araçlarla da hizmet kalitesini artırdı.

2023 yılında 11 milyonu aşkın yolcuyu güvenle gitmek istedikleri noktalara ulaştıran Büyükşehir, Kart54 sistemiyle de ödeme kolaylığı sağladı. Ayrıca yolculuk taleplerinin karşılanabilmesi adına 6 bin 250 adet ek sefer düzenlendi. 2023 yılında toplamda 68 bin 137 adet Kart54 satışının gerçekleştiği ve yıl içinde 36 bin 574 adet Kart54'e vizeleme işlemi yapılarak kullanıma hazır hale getirildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı marifetiyle ayrıca şehir genelinde 138 otobüs durağının montajı yapılırken, 141 kapalı otobüs durağının bakım ve onarım işlemleri de tamamlandı. Ayrıca daire başkanlığı bünyesinde oluşturulan temizlik ekibi de 2 bin 668 durağın temizliklerini sağladı. Vatandaş taleplerinin de tek tek değerlendirildiği Ulaşım Yönetim Merkezi’ne 21 bin 478 adet telefon ile talep, şikâyet ve önerilerin kaydı oluşturulmuş, ilgili birime yönlendirilmiş ve vatandaşlarımıza konu ile ilgili geri dönüş sağlandı.