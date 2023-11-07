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Saitabat Şelalesi, su firmalarına peşkeş mi çekiliyor?

GÜNDEM 07.11.2023, 10:46
Saitabat Şelalesi, su firmalarına peşkeş mi çekiliyor?

Bursa’nın Kestel ilçesinde bulunan Saitabat Şelalesi doğal güzellikleri, piknik alanları ve cıvıl cıvıl restaurantları ile turistlerin uğrak yeri oluyordu. Ancak artık esnaf sinek avlıyor. Şelaleye gelirken kullanılmak zorunda olan yolun bozuk olması ve şelalenin suyunun azalması turistlerin geri çekilmesine neden oldu.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Toprak DOĞAN - Herkes Duysun
BURSA (İGFA) - Bursa'da Kestel ilçesine bağlı Saitabat Köyü sınırlarında bulunan şelale çevresindeki esnaflar son zamanlarda adeta sinek avlıyor!

Şelaleye gelirken kullanılmak zorunda kalan yolun bozukluğu ve şelalenin suyunun azalması turistlerin buradan çekilmesine neden oldu.

Saitabat Şelalesi esnafı, su fabrikalarına çok fazla su verildiğini kaydetti.

“SULARI ÇALIYORLAR”

Turistlerin şelaleyi görünce şaşırdıklarını vurgulayan Saitabat Şelalesi esnafı, “Suları çalıyorlar. Su yok, insanlar o kadar yol geliyorlar, ‘hani burada şelale’ diyorlar. Çalışan işçiler hep mağdur durumdadır. 100 tane adam çalışıyor ve hepsinin parasını veriyoruz. Her taraf pislik içinde ve bakım yok.” diyerek duruma isyan etti.

"Köprünün altındaki rampadan Saitabat Şelalesi'nin suyu akıyordu fakat şu an o rampanın sadece 3’te birlik kısmında su akışı kaldı" diyen bir başka esnaf da, "Saitabat Şelalesi’nde turizm bitmek üzere. Su fabrikalarının yoğun olması ve depolarının da sayısının artması ile birlikte şelalenin suyunun çok azaldı. Su fabrikalarına çok fazla su veriliyor. Yollarımız bozuk. Kestel Belediye Başkanımız yolları biraz daha genişletip asfalt yaparsa seviniriz. Bu sezon Arap misafirlerimiz gelmedi. Türk misafirlerimiz de aynı şekilde çok az miktarda geldiler. Suyun az olmasından dolayı gelmiyorlar. Esnafların hepsi şu an ciddi anlamda zararda. Sezondan sonra kışın daha çok kar olduğu için su artıyor fakat yine de su firmalarının çekmesi burada suyu azaltıyor. Önceden insanların paçalarını sıvayarak gezdiği bu şelalede artık kayalıkların üzerinde rahat bir şekilde gezilebiliyor" şeklinde dert yandı.

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