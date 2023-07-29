Şair Kılıçarslan, özel gereksinimli okurlarıyla buluştu

‘’Sanat için Ben de Varım’’ projesi kapsamında düzenlenen Edebiyat Eğitsel Atölyesinde Şair İsmail Kılıçarslan, özel gereksinimli bireylerle bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Özel gereksinimli bireylerin hayata katılımı noktasında birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Sanat için Ben de Varım’’ projesini başlattı. Edebiyat Eğitsel Atölyesi kapsamda düzenlenen son etkinlikte Şair İsmail Kılıçarslan, özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi.

‘SANAT İÇİN BEN DE VARIM’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin özel gereksinimli bireyleri hayata kazandırmak için başlattığı “Sanat için Ben de Varım” projesi devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında belirli dönemlerde Edebiyat Eğitsel Atölyesi gerçekleştiriliyor. Özel bireylere birçok farklı alanda eğitimlerin verildiği atölyenin bu ayki konuğu Şair İsmail Kılıçarslan oldu.

ŞAİR KILIÇARSLAN

Eğitimleri desteklemek, öğrencilerin fikir dünyalarına katkı sağlamak amacıyla atölyelere katılması planlanan eğitimcilerin kitapları öğrencilere dağıtıldı. Bu bağlamda konuk şair Kılıçarslan’ın Kara Dursun kitabı dağıtıldı. Tren Garı binasında özel gereksinimli bireyler ile bir araya gelen şair İsmail Kılıçarslan, kitap ile ilgili bilgiler verdi.

“ŞİİR ŞAİRİN ÜRETTİĞİ YARA BANDIDIR”

Edebiyatın insan için önemli olduğunu belirten Şair Kılıçarslan; “insan iki şey için yazıyor. Biri kendisi ile olan hesabını kapatmak istemesi. Yani insanın kendi ile olan hesabı kapanır mı? kapanmaz. Ertelenebilir ötelenebilir yok sayılabilir ama bu bitmez bana göre yazarlar kendileriyle dertlerini inkar etmeyen insanlardır. Gençliğimde bana şiir nedir diye sorduklarında şu cevabı verirdim. Şiir şairin bulmuş olduğu bir yara bandıdır. Şair önce kendisinde dener sonra başkalarına uzatır. Senin de benzer bir yaran varsa ben böyle bir çözüm buldum, sen de kendine çözüm bul. Hala aynı şeyi düşünüyorum” ifadesini kullandı. Konuşmanın ardından şair İsmail Kılıçarslan’a hediye takdim edildi. Okuyucuları ile bir araya gelen şair İsmail Kılıçarslan kitaplarını da imzalamayı ihmal etmedi.