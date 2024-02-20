Sahte ayakkabı üretim ve satışına yönelik denetimler artacak

Ticaret Bakanlığı, ayakkabı ürün güvenliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla tüm paydaşların "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket etmesinin önem taşıdığını belirterek, sahte ve taklit ayakkabı üretim ve satışına karşı denetimlere ağırlık verileceğini belirtti.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı ayakkabılara ilişkin tüketici şikayetlerini ve sektörde yaşanan sorunları düzenlenen çalıştayla değerlendirdi.

Sahte/taklit ayakkabı üretiminin ve satışının engellenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması ve bu alanda yapılacak denetimlere ağırlık verilmesi vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2023 yılında tüketici hakem heyetlerine yapılan 727 bin 630 başvurudan 91 bin 527'inin yani toplam başvuruların yüzde 12,60 'ının ayakkabı ürünlerine yönelik yapıldığını belirterek, "bu durumun hem tüketicinin ekonomik çıkarlarının korunması, hem de üreticiler ve satıcılar nezdinde sebep olduğu olumsuzluklar bakımından önem arz ettiği kaydedildi.

Çalıştayda yapılan değerlendirmeler sonucunda; ayakkabı ürünlerine yönelik tüketici şikayetlerinin asgari seviyeye düşürülmesi amacıyla başta ayakkabı sektörü olmak üzere ilgili tüm paydaşlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması önem arz ettiği belirtilirken, sahte/taklit ayakkabı üretiminin ve satışının engellenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması ve bu alanda yapılacak denetimlere ağırlık verilmesi benimsendi. Ayrıca, ayakkabı ürün güvenliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla tüm paydaşlar tarafından "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edilmesinin ayakkabı sektörünün geleceği açısından önem taşıdığı vurgulandı.